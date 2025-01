«Des frites, des frites, des frites !»...et de la panse de brebis farcie: près de quatre ans après leurs dernières aventures, Les Tuche sont de retour avec un cinquième volet, qui les propulse en Grande-Bretagne à la rencontre du roi Charles et de Camilla !

Les Tuche (ici Jean-Paul Rouve) sont de retour avec un cinquième volet. IMAGO/Content Curation

AFP Gregoire Galley

Un nouveau choc culturel hilarant avec Jean-Paul Rouve, alias Jeff Tuche, pour la première fois devant et derrière la caméra.

Dévoilé au Festival de L'Alpe d'Huez et lors d'avant-premières qui font toujours le plein, Les «Tuche 5» réunissent la même équipe qui a gagné le cœur d'un public fidèle multi-générationnel depuis 2011: Jean-Paul Rouve dans le rôle du chef de famille, son épouse Cathy (Isabelle Nanty), l'inénarrable Mamie Suze (Claire Nadeau), leurs enfants et petits-enfants.

La saga a déjà attiré 14 millions de spectateurs, sans compter les rediffusions à la télévision qui réunissent entre 4 et 8 millions de téléspectateurs.

«Depuis tant d'années, ce succès est très émouvant. Le public s'est approprié cette drôle de famille. Si le succès est encore au rendez-vous, on réfléchira à un sixième volet. A chaque fois, on n'y va que si on trouve une nouvelle histoire», souligne à l'AFP Jean-Paul Rouve qui succède à Olivier Baroux à la réalisation.

«Le principe des Tuche est celui du +poisson hors de l'eau+. On les propulse dans un milieu social qui n'est pas le leur. Après les Etats-Unis ou les ors de l'Elysée avec +Les Tuche 3+, ils se frottent cette fois-ci à la noblesse. Après Versailles, la royauté britannique est celle qu'on connaît le plus. C'était marrant de confronter les Tuche à une culture aussi codifiée», ajoute l'ancien membre de la troupe des Robin de Bois qui a insufflé l'esprit comique absurde de la troupe dans ce nouvel opus.

«Au service des Tuche»

Un beau jour, le petit fils de Jeff et Cathy se retrouve sélectionné pour un stage de football à Londres, et c'est l'occasion rêvée de traverser la Manche en famille avec un choc culturel et d'immanquables maladresses à la clé. Par un concours de circonstances, les Tuche se retrouvent invités à Buckingham pour rencontrer Charles III incarné par Bernard Menez. La recette top secrète des frites de Bouzolles deviendra un enjeu diplomatique.

«Olivier Baroux a réalisé les quatre premiers +Tuche+. Un film demande un an au minimum. Olivier a eu besoin de souffler, d'autant qu'il tournait en même temps la série +Pamela Rose+», raconte Jean-Paul Rouve.

«On m'a proposé de réaliser à mon tour, mais je me suis demandé si j'étais vraiment la bonne personne... Alain Chabat m'a convaincu d'y aller. J'ai beaucoup travaillé parce que je voulais absolument servir Les Tuche», confie le comédien qui a déjà réalisé quatre longs métrages plutôt dans le registre dramatique, comme «Les Souvenirs» en 2014.

«Pour les +Tuche 5+, Alain Chabat m'a servi de modèle. Quand il a fait Astérix, il s'est mis au service de Goscinny», ajoute Jean-Paul Rouve qui, pour ces nouvelles aventures, a renforcé le caractère de Cathy Tuche qui, désormais, tient tête à son mari plutôt vieux jeu.

Dans un registre inattendu, à partir d'avril en tournée avant l'Olympia en octobre, Jean-Paul Rouve rendra hommage à la chanson française à travers des textes de Balavoine, Delpech, Souchon, Renaud ou Goldman.

«La poésie que j'adore, n'est malheureusement plus un art majeur», explique le comédien. «Les auteurs de chansons sont les poètes d'aujourd'hui».