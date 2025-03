«Je ne serai peut-être plus un homme heureux, mais je peux encore être joyeux»

De la France à la Turquie, deux amis enfourchent leur bicyclette pour rendre hommage au fils de l'un d'entre eux, décédé tragiquement. Une histoire vraie remplie d'émotion, profondément humaine, une véritable ode à la vie. Actuellement au cinéma.

«À bicyclette !»: le périple à fleur de peau de deux amis De la France à la Turquie, deux amis enfourchent leur bicyclette pour rendre hommage au fils de l'un d'entre eux, décédé tragiquement. Une histoire vraie remplie d'émotion, profondément humaine, une véritable ode à la vie. 17.03.2025

Mathias Mlekuz le reconnaît sans détour: personne ne voulait distribuer son film. Pourquoi? Il y aborde le suicide de son fils Youri, un sujet trop sombre, «pas du tout commercial», encore largement tabou dans notre société. Le genre de film «qui ne trouve pas son public», comme on dit. Pourtant, un petit miracle s'est produit: «À bicyclette» a été sélectionné au Festival du film francophone d'Angoulême et ce sont bel et bien les spectateurs qui sont venus le chercher, puisque le film a été couronné par le Prix du public.

blue News a vu le film pour vous «À bicyclette !» L'affiche du film Le film Mathias Mlekuz n'est ni une fiction, ni un documentaire. Il est tout simplement inclassable. Après le suicide de son fils Youri, le réalisateur décide de lui rendre hommage en enfourchant sa bicyclette. L'idée: refaire un périple que son fils avait effectué quelques années plus tôt, de la France à la Turquie. Il embarque avec lui son ami de longue date, le comédien Philippe Rebbot. Et comme ce sont des hommes de cinéma, les compères décident de filmer cette aventure. Peut-on accepter l'inacceptable? Peut-on «guérir» de la perte d'un enfant? Peut-on reconstruire quelque chose de beau sur un coeur en ruines? La force de l'amitié peut-elle contribuer à ramener la joie, malgré tout? Les deux hommes n'ont pas les réponses à ces questions, mais ils cherchent, avancent, pansent leurs plaies avec toute l'imperfection qui fait que l'on est humain. Et nous touchent au plus profond de nos âmes. Notre note: 10/10

Surtout, que l'on ne s'y méprenne pas: si le thème est sombre, le film, lui, ne l'est pas. Il est même «lumineux», comme le dit Mathias Mlekuz à l'un de ses interlocuteurs, rencontré quelque part au fin fond des Carpates.

Et pour blue News, les deux protagonistes assurent que ce périple a «densifié» leur amitié.

«On est deux copains depuis 20 ans, on partage à peu près le même humour, on se voyait plutôt pour rigoler», relate Mathias. «Jusque-là, il ne nous était pas arrivé de malheur, ni à l'un ni à l'autre. Maintenant, au coeur de notre amitié, même si elle reste légère, il y a quand même la mort de Youri», abonde Philippe.

De la trame du film, presque rien n'avait été écrit à l'avance. Mathias aime à répéter qu'il s'est lancé dans cette aventure d'abord pour lui-même. Pourtant, son parcours parle à tous. Il l'analyse ainsi: «Plus on est intime, plus on est universel. Cette clé-là, je ne l'avais pas au début, mais je l'ai découverte. Quand j'ai donné le film à voir, j'ai réalisé à quel point c'était intime. Je m'attendais à ce que les gens le prennent mal.»

Philippe Rebbot a aussi son avis sur la question: «C'est un film à hauteur d'homme, à hauteur des gens. C'est presque du direct, on est 'à chaud'. C'est la sincérité qui caresse. Je crois que le public reçoit quelque chose dans le partage de fragilité, dans le fait de se dire: 'il y a une internationale des fragiles et on en fait tous partie'. Au-delà même du thème et du deuil et de la mort, c'est surtout deux types honnêtes comme il y en a rarement et c'est ça qui fait du bien».

À bicyclette Mathias Mlekuz et Philippe Rebbot sur leurs vélos. Photo: Emmanuel Guimier L'histoire d'amitié entre les deux compères est aussi belle que touchante. Photo: MES Productions - F comme Film Le réalisateur et l'acteur ont tenu à refaire le périple de Youri, se photographiant là où il s'était lui-même photographié. Photo: MES Productions - F comme Film À bicyclette Mathias Mlekuz et Philippe Rebbot sur leurs vélos. Photo: Emmanuel Guimier L'histoire d'amitié entre les deux compères est aussi belle que touchante. Photo: MES Productions - F comme Film Le réalisateur et l'acteur ont tenu à refaire le périple de Youri, se photographiant là où il s'était lui-même photographié. Photo: MES Productions - F comme Film

Une démarche courageuse? Le réalisateur répond: «On m'a dit que j'étais courageux, mais je crois plutôt que j'étais inconscient. Pour moi, c'était évident qu'il fallait en parler, mais c'était mon évidence, mon inconscience». Et Philippe Rebbot d'ajouter: «Quelque part on y allait aussi pour pleurer, pour dire toutes ces choses qu'on ne se serait pas dites si on étais restés à Montreuil. On se serait tapé sur l'épaule et on se serait regardés longuement. C'est aussi cela qui délivre un message: purgez vos peines, n'ayez pas peur d'y aller».

Si l'émotion fait partie du voyage, l'humour et les rires aussi. «C'est le paradoxe de ce film, relève Mathias Mlekuz. C'est qu'il est drôle, c'est presque une comédie. On rigole beaucoup, on a essayé de garder la joie. Après la mort de Youri, je ne serai peut-être plus un homme heureux, mais je peux encore être joyeux».