«Je ne suis pas un chien, je ne crie pas avec la meute»

A l'affiche de «Laurent dans le vent», une comédie poétique au cœur d'une station de ski désertée, qui sort mercredi au cinéma, Béatrice Dalle campe une femme retirée du monde qui accueille Laurent, jeune homme inadapté à la société contemporaine.

Béatrice Dalle revendique de privilégier les projets portés par de jeunes réalisateurs. IMAGO/Bestimage

Agence France-Presse Gregoire Galley

A 61 ans et après une cinquantaine de films, l'actrice revendique de privilégier les projets portés par de jeunes réalisateurs et fuit les rôles de composition.

Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet porté par trois réalisateurs (Anton Balekdjian, Léo Couture et Mattéo Eustachon) dont c'est le deuxième film seulement ?

«Pour moi, l'âme d'un film, c'est le metteur en scène. Je les ai rencontrés, ils m'ont donné envie de les suivre dans leur aventure. J'ai fait quand même beaucoup, beaucoup de premiers films de jeunes réalisateurs. Il y a une envie plus balèze chez un jeune ou une jeune réalisatrice que chez quelqu'un qui a déjà fait plein de choses.»

Vous incarnez une femme retirée du monde après une vie d'aventures. C'est un personnage auquel vous vous identifiez ?

«Je ne joue pas un personnage. Ce qui me dérange dans le mot personnage c'est que j'ai l'impression d'être un enfant qu'on déguiserait en bergère ou en princesse. Je donne le maximum pour satisfaire mes metteurs en scène. Mais maintenant, je ne peux pas inventer des choses que je ne suis pas. Il y a des acteurs qui font des rôles de composition merveilleusement bien. (Robert) De Niro est connu pour ça ou Daniel Day-Lewis, et c'est magnifique. Mais moi, je ne fonctionne pas comme ça.»

Vous donnez la réplique à deux jeunes acteurs dans le film (Baptiste Perusat et Thomas Daloz) qui jouent des personnalités extravagantes...

«Je trouve fascinant le jeune homme qui joue mon fils (Thomas Daloz). Je me dis qu'il est tellement à l'ouest, ça fait une sorcière et son fils complètement taré. Une espèce de couple improbable. Vraiment, c'était un grand plaisir de tourner avec ce jeune homme. Mais comme pour Baptiste Perusat (qui joue Laurent), ce ne sont pas des personnages, ils jouent ce qu'ils sont. On descendait tous les trois de la planète lune.»

A l'ère de Me Too dans le cinéma, comment travaillez-vous une scène d'intimité comme celle que vous avez tournée avec Baptiste Perusat ?

«J'entends tellement tout le monde se plaindre sur tout le monde en ce moment. Tout le monde a violé tout le monde. Moi, ça fait 40 ans que je fais du cinéma. Je n'ai jamais eu un metteur en scène, un acteur, un technicien, un journaliste, quelqu'un qui m'a manqué de respect. Je ne suis pas un chien, je ne crie pas avec la meute. J'ai un ami qui s'appelle Jacques Doillon. Ça fait 40 ans que c'est mon ami, et les abominations qu'on dit sur lui, je n'y crois pas une seule seconde.» (il est accusé de viol par l'actrice Judith Godrèche, ndlr).

Pourriez-vous tourner aujourd'hui dans de grosses productions ?

«Si c'est un truc qui me plait. Mais moi, le cinéma américain avec des gros héros tout bleus, c'est pas ma came. Je ne critique pas, je ne dis pas que c'est naze, je dis que ce n'est pas mon truc.»

Que préparez-vous pour 2026 ?

«On va reprendre le spectacle "Come as you are» sur Kurt Cobain (avec le rappeur Youv Dee). Je devais faire une pièce, mais elle a été remise en septembre ("Qui a peur de Virginia Woolf ?"). Et je pars sur un film allemand qui est passionnant, qui s'inspire d'un discours d'Aleister Crowley sur Gilles de Rais (chevalier du Moyen-Âge condamné pour le meurtre de dizaines d'enfants, ndlr). Gilles de Rais, compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, homme le plus puissant d'Europe, quand tu sais à la fin de sa vie le diable qu'il a été... Sa vie est fascinante. Aleister Crowley (célèbre occultiste), je l'ai découvert avec Ozzy Osbourne et sa chanson «Mr. Crowley», donc je me suis intéressée à lui. Voilà, c'est le genre de film qu'il faut me proposer. Si ça parle du quotidien, ça ne m'intéresse pas.»