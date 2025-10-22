Brigitte Bardot prend la parole après des rumeurs de décès

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Je ne sais pas quel est l'imbécile...» Brigitte Bardot prend la parole après des rumeurs de décès

ATS

23.10.2025 - 00:51

«Je vais bien», a assuré mercredi soir Brigitte Bardot dans un message sur le réseau social X, en réponse à des rumeurs en ligne évoquant son décès.

Brigitte Bardot était rentrée chez elle vendredi après «une légère intervention chirurgicale» qui avait nécessité son hospitalisation à Toulon (Var), avait indiqué la semaine dernière son secrétariat à l'AFP.
Brigitte Bardot était rentrée chez elle vendredi après «une légère intervention chirurgicale» qui avait nécessité son hospitalisation à Toulon (Var), avait indiqué la semaine dernière son secrétariat à l'AFP.
KEYSTONE

Keystone-SDA

23.10.2025, 00:51

«Je ne sais pas quel est l'imbécile qui a lancé ce soir cette 'fake news' sur ma disparition mais sachez que je vais bien et que je n'ai pas l'intention de tirer ma révérence», a indiqué l'ancienne icône du cinéma français, âgée de 91 ans.

Plus tôt dans la journée, l'influenceur Aqababe avait assuré sur ses réseaux sociaux que l'ancienne actrice était décédée.

«J'ai supprimé mon tweet exclusif concernant le décès de Brigitte Bardot», a-t-il réagi sur X après le démenti de l'intéressée.

Brigitte Bardot était rentrée chez elle vendredi après «une légère intervention chirurgicale» qui avait nécessité son hospitalisation à Toulon (Var), avait indiqué la semaine dernière son secrétariat à l'AFP.

Longue hospitalisation. Inquiétude pour Brigitte Bardot, gravement malade

Longue hospitalisationInquiétude pour Brigitte Bardot, gravement malade

«BB», qui a tiré un trait sur le cinéma dans les années 1970 pour se consacrer à la cause animale, vit entre sa célèbre résidence de La Madrague à Saint-Tropez, dans le Sud de la France, et une seconde maison cachée dans la verdure, La Garrigue, abritant des animaux et une chapelle privée.

En mai dernier, dans une interview à BFMTV, elle avait assuré vivre «comme une fermière» entourée de ses moutons, ses cochons, ses chiens, ses chats, son âne et sa ponette et ne posséder «ni portable, ni ordinateur».

L'influenceur Aqababe, qui s'est fait une spécialité des informations à scandale sur les célébrités et acteurs de téléréalité, avait soutenu au printemps avoir retrouvé en Asie Xavier Dupont de Ligonnès, recherché depuis 2011 pour un quintuple assassinat familial. Le parquet de Nantes avait démenti.

C'est qui Brigitte Bardot ?

C'est qui Brigitte Bardot ?

Brigitte Bardot, figure emblématique du cinéma français, a marqué les années 50 et 60. Elle s’impose comme une icône mondiale avant de quitter le cinéma pour se consacrer à la défense des animaux.

17.10.2025

Les plus lus

Poussée par une «bombe météorologique», la tempête Benjamin arrive!
Brigitte Bardot prend la parole après des rumeurs de décès
Les Reds et les Blues déroulent, le Real et le Bayern reçus trois sur trois
Au Portugal, un paradis côtier accaparé par les plus fortunés !
Les Républicains suspendent les ministres du gouvernement Lecornu
Washington va sanctionner les groupes pétroliers russes