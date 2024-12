Jean-Claude Van Damme: «Avec mes enfants, c'est brûlé»

Le 22 décembre, l'acteur belge était l'invité de «Sept à huit» sur TF1. Dressant un premier bilan de sa vie, Jean-Claude Van Damme parle de «petits regrets», notamment de ne pas avoir été suffisamment présent pour ses enfants.

L'acteur regrette de ne pas avoir été assez présent pour ses enfants. Capture d'écran blue TV/TF1

Rédaction blue News Valérie Passello

«Je ne pense pas que mes enfants... pour l'instant... m'aiment beaucoup». La phrase est forte, mais elle prête beaucoup moins à sourire que les mythiques tirades de Jean-Claude Van Damme. Dans «Sept à huit», sur TF1, l'acteur était à l'affiche du portrait de la semaine le 22 décembre, dressé par Audrey Crespo-Mara.

Le champion d'arts martiaux s'est montré fidèle à lui-même, franc, drôle, piquant et parfois un peu dispersé. Il a d'abord évoqué la relation qu'il entretenait avec ses parents, et notamment celle avec son père, le premier à avoir inscrit le petit Jean-Claude au karaté, alors qu'il était un enfant «sensible et fragile».

Mais c'est à la fin de l'entretien que les mots se font plus lourds, au moment où JCVD parle de ses trois enfants, de 38, 34 et 28 ans. «Moi j'ai perdu la relation avec mes enfants. J'ai quitté très jeune et j'ai fait 50 ans d'hôtels. Donc ils ne me connaissent pas», déplore-t-il.

«Même quand je serai mort, ils ne vont pas le comprendre»

Il explique que sa réussite lui a permis de «tout donner» pour que sa progéniture ne manque de rien, mais l'on comprend en filigrane que le confort matériel ne compense pas l'absence d'un père.

«Même quand je serai mort, il ne vont pas le comprendre. Je n'étais pas là pour eux... Mes enfants, c'est brûlé. Je ne sais pas si ça saura se réparer, c'est trop loin», regrette l'acteur.

Jean-Claude Van Damme termine en avouant s'être trompé: il affirme que ses enfants rêvaient tous d'être acteurs et que lui aussi y croyait au départ, mais que cela n'a pas fonctionné.

«Ils font de leur mieux, mais ils sont tous sous mon toit et j'entretiens... bon, ils ne travaillent pas trop, quoi», relate-t-il. Avant de conclure que, comme le suggèrent ses amis, ses enfants l'admirent, mais qu'ils sont aussi «peut-être un peu jaloux» de lui.