Jean-Luc Reichmann veut encore plus d'animaux dans son entourage en 2025. L'animateur des Douze Coups de Midi a dévoilé sur les réseaux sociaux ses deux ânes miniatures.

Covermedia Covermedia

L'animateur a partagé le 1er janvier (24) sur Instagram une vidéo montrant ses deux nouveaux compagnons. « La Grande Surprise... La Famille s'est agrandie!!», s'est-il réjoui dans la légende des images dévoilant les deux adorables petits ânes. « J'ai le plaisir et l'extrême bonheur de vous présenter nos deux petites dernières: Oumpa Loumpa et Oura, nos ânes miniatures (eh oui... c'était l'année des O).»

Cette nouvelle a immédiatement suscité un torrent de réactions enthousiastes de la part des internautes, conquis par ces deux adorables créatures. Parmi les nombreux commentaires, on peut lire: « Oh, super belles surprises, deux beaux ânes! Ils seront heureux chez vous, car vous êtes une belle personne, Jean-Luc. Je vous regarde tous les midis», ou encore: « Des ânes, ils sont craquants! En plus, ils sont hyper affectueux avec l'homme et ressentent toutes les émotions. Un âne seul s'ennuie, mais avec toi, Jean-Luc, qui aime les animaux, ils auront tout l'amour et les câlins qu'ils méritent».

Deux nouveaux pensionnaires qui, on l'espère, apporteront un peu de réconfort à l'animateur, encore très affecté par la perte de sa chienne Donna en septembre dernier. Jean-Luc Reichmann avait partagé cette triste nouvelle sur son compte Instagram: « Nous avons l'immense tristesse de vous annoncer que Donna a rejoint le paradis des chiens».