Jean-Michel Aphatie: «Cyril Hanouna suscite la peur»

Jean-Michel Aphatie a publié cette semaine un livre d'enquête sur Cyril Hanouna. Le journaliste a évoqué auprès de Télérama les difficultés qu'il a eues à recueillir des témoignages sur l'animateur et producteur de télévision.

Cyril Hanouna Visual Press Agency

Covermedia Covermedia

Le nouveau livre sur Cyril Hanouna de Jean-Michel Aphatie n'a pas été une mince affaire, selon lui.

Le chroniqueur de Quotidien a publié le 18 septembre (25) un ouvrage intitulé T'es une merde frère, signé Hanouna aux éditions Robert Laffont.

L'occasion pour Jean-Michel Aphatie de revenir auprès de Télérama sur cette enquête, qui retrace l'avancée de l'ancien animateur de TPMP dans les médias et la politique au cours de ces dix dernières années, ou, comme le journaliste l'annonce d'emblée sur la couverture de son livre, de celui « qui a créé la Trump télé à la française». L'éditorialiste a confié au magazine que recueillir des témoignages de la part de l'entourage du nouvel animateur de W9 n'avait pas été simple.

Des difficultés qu'il a également abordées dans l'ouvrage, « non pas pour me plaindre, mais parce qu'elles semblent appartenir à l'histoire».

« Un jour j'ai croisé un animateur de télévision, je lui dis que je fais un livre sur Cyril Hanouna, c'est comme si je lui avais dit que j'avais la peste!» s'est-il rappelé. « Il était ennuyé, il ne s'est pas échappé, mais il était ennuyé. Je lui ai envoyé un message sur le portable mais il ne m'a jamais répondu! Je trouve cela incroyable! Il suscite la peur, les gens s'effraient, ne veulent pas en parler.»

L'auteur justifie notamment cette attitude par une réticence générale à s'exprimer en raison d'un certain sentiment de culpabilité face à l'ascension de Cyril Hanouna.

« La qualité du dialogue est affectée parce que beaucoup de gens ne se livrent pas», estime Jean-Michel Aphatie. « Les refus de gens qui ne veulent pas vous voir, qui ne veulent pas se confronter à ce qui, à mon avis, doit être évoqué, ils sont responsables de tout ça (...) C'est difficile pour les gens qui ont travaillé avec Cyril Hanouna ou qui lui ont permis de faire ce qu'il a fait, d'assumer ce qu'ils ont fait.»