  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ciné: «Le rêve américain» Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi: «On est soudés parce qu'on a galéré»

Valérie Passello

17.2.2026

Inspiré d'une histoire vraie, «Le rêve américain» raconte le parcours de deux outsiders qui, grâce à leur passion et leur amitié, sont devenus des agents en NBA. Rencontre avec le réalisateur Anthony Marciano et les comédiens Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi.

«Le rêve américain»: L'amitié jusqu'au sommet de la NBA!

«Le rêve américain»: L'amitié jusqu'au sommet de la NBA!

Inspiré d'une histoire vraie, «Le rêve américain» raconte le parcours de deux outsiders qui, grâce à leur passion et leur amitié, sont devenus des agents en NBA.

13.02.2026

Valérie Passello

17.02.2026, 09:00

C'est l'une de ces perles sur lesquelles un réalisateur rêve de tomber: une belle histoire, véritable, qui allie une passion, une indéfectible amitié et une aventure extraordinaire. Cette histoire, c'est celle de Bouna Ndiaye et Jérémy Medjana, deux Français devenus aujourd'hui d'importants agents de NBA. 

Passionné de basket, Anthony Marciano a remarqué qu'à chaque fois que des joueurs français étaient sélectionnés en NBA, on voyait les deux mêmes agents à l'écran: il a donc mené sa petite enquête. Et il a été fasciné par le parcours de Bouna et Jérémy, à tel point qu'il a décidé de le porter à l'écran.

Mais ça ne s'est pas fait sans mal. Ce fut la croix et la bannière pour le réalisateur d'arriver à joindre les intéressés, témoigne-t-il: «Vous n'imaginez pas à quel point j'ai dû leur courir après. J'ai essayé de les appeler, j'ai essayé de rentrer par la porte, par la fenêtre, un peu comme eux dans le film, en fait».

Le rêve américain
Le rêve américain. Inspirant, le film montre que croire en ses rêves prend du temps, mais que cela finit par payer.

Inspirant, le film montre que croire en ses rêves prend du temps, mais que cela finit par payer.

Photo: Mika Cotellon / «Le rêve américain»

Le rêve américain. Jean-Pascal Zadi (d.) et Raphaël Quenard incarnent Bouna et Jérémy, deux Français partis de rien, devenus aujourd'hui de grands agents de NBA.

Jean-Pascal Zadi (d.) et Raphaël Quenard incarnent Bouna et Jérémy, deux Français partis de rien, devenus aujourd'hui de grands agents de NBA.

Photo: Mika Cotellon / «Le rêve américain»

Le rêve américain. Même un beau costume n'y peut rien: quand on galère, on galère...

Même un beau costume n'y peut rien: quand on galère, on galère...

Photo: Mika Cotellon / «Le rêve américain»

Le rêve américain. Dans leurs bureaux bon marché en banlieue parisienne, les deux amis ne lâchent jamais leur rêve.

Dans leurs bureaux bon marché en banlieue parisienne, les deux amis ne lâchent jamais leur rêve.

Photo: Mika Cotellon / «Le rêve américain»

Le rêve américain. Jean-Pascal Zadi (g.) et Raphaël Quenard à l'heure de l'interview pour blue News.

Jean-Pascal Zadi (g.) et Raphaël Quenard à l'heure de l'interview pour blue News.

Photo: blue News

Le rêve américain. Anthony Marciano à l'heure de l'interview pour blue News.

Anthony Marciano à l'heure de l'interview pour blue News.

Photo: blue News

Le rêve américain. L'affiche du film.

L'affiche du film.

Photo: «Le rêve américain» - DR

Le rêve américain
Le rêve américain. Inspirant, le film montre que croire en ses rêves prend du temps, mais que cela finit par payer.

Inspirant, le film montre que croire en ses rêves prend du temps, mais que cela finit par payer.

Photo: Mika Cotellon / «Le rêve américain»

Le rêve américain. Jean-Pascal Zadi (d.) et Raphaël Quenard incarnent Bouna et Jérémy, deux Français partis de rien, devenus aujourd'hui de grands agents de NBA.

Jean-Pascal Zadi (d.) et Raphaël Quenard incarnent Bouna et Jérémy, deux Français partis de rien, devenus aujourd'hui de grands agents de NBA.

Photo: Mika Cotellon / «Le rêve américain»

Le rêve américain. Même un beau costume n'y peut rien: quand on galère, on galère...

Même un beau costume n'y peut rien: quand on galère, on galère...

Photo: Mika Cotellon / «Le rêve américain»

Le rêve américain. Dans leurs bureaux bon marché en banlieue parisienne, les deux amis ne lâchent jamais leur rêve.

Dans leurs bureaux bon marché en banlieue parisienne, les deux amis ne lâchent jamais leur rêve.

Photo: Mika Cotellon / «Le rêve américain»

Le rêve américain. Jean-Pascal Zadi (g.) et Raphaël Quenard à l'heure de l'interview pour blue News.

Jean-Pascal Zadi (g.) et Raphaël Quenard à l'heure de l'interview pour blue News.

Photo: blue News

Le rêve américain. Anthony Marciano à l'heure de l'interview pour blue News.

Anthony Marciano à l'heure de l'interview pour blue News.

Photo: blue News

Le rêve américain. L'affiche du film.

L'affiche du film.

Photo: «Le rêve américain» - DR

Mais il n'a pas réussi à les joindre. Loin de se décourager, il a poursuivi son projet: «Je me suis dit: bon, moi, cette histoire, elle me passionne tellement que je vais aller au bout, je vais leur faire lire le scénario une fois qu'il est prêt et peut-être que ça les touchera. Et j'ai eu cette chance de trouver les bonnes personnes, déjà, pour leur mettre le scénario sur le bureau. Ça n'a pas été simple et ça les a beaucoup touchés. Après ça, ils m'ont accompagné».

Plein d'amour

Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi n'ont pas boudé leur plaisir à partager ce tournage. À l'heure de l'interview pour blue News, les deux acteurs portent chacun un pull où la photo de l'autre est imprimée. «C'est des pulls qui ont été faits à notre demande pour témoigner de l'amour qu'on se porte l'un à l 'autre et du côté rassurant qu'a la présence de l'autre sur nous», sourit Raphaël Quenard.

Les compères sont de vrais amis et ce lien a touché Anthony Marciano: «C'était un plus pour moi, parce qu'ils sont déjà non seulement amis, mais ils s'aiment fort dans la vie. Et j'avais besoin de cet amour, parce que moi, cette histoire, je la raconte presque comme une comédie romantique, en réalité».

Raphaël Quenard confirme: «Parfois, c'est pas parce que t'es ami dans la vie que quand le petit bouton rouge s'allume, l'alchimie perdure. Et parfois, il y a même une forme de gêne qui vient s'introduire comme un parasite extérieur. Mais avec Jean-Pascal, il n'y a pas ça. On garde ce lien, même quand la caméra s'allume. Et je pense que les regards qu'on pose l'un sur l'autre -mais plus Jean-Pascal sur moi- sont remplis d'amour. On n'hésite pas à se dire des choses désagréables, s'il le faut, parce qu'on sait que c'est collectif et qu'on doit combiner ensemble. Et que si l'autre est meilleur, bah nous, on en sera que meilleur. Et du coup, c 'est un cercle vertueux d'honnêteté et de transparence.».

Dès lors, sortent-ils de cette aventure encore plus soudés? Jean-Pascal Zadi répond par la négative: «On était déjà très soudés. En fait, parce qu'on a le même parcours. On a beaucoup galéré avant d'arriver là où on est, on ne vient pas de Paris, tous les deux, et on a réussi à faire notre chemin dans le cinéma. Raphaël, plus il a du succès dans ce qu'il fait, plus je suis vraiment content. Je pense que la relation, elle est comme ça: on se souhaite le meilleur l'un l'autre». 

«Va au bout et c'est possible»

Anthony Marciano aime l'idée de raconter l'histoire d'inconnus au destin hors du commun: «Les agents, globalement, c'est des gens dans l'ombre, donc ce n'est pas des parcours qu'on est censé regarder. Je ne sais pas si ça m'aurait intéressé autant de faire un biopic sur quelqu'un de connu. J'aime faire découvrir ce monde-là, l'arène du basket, sans pourtant que ce soit un film de basket. J'aime faire découvrir des gens dont on n'a jamais entendu parler et dire: c'est possible, c'est des gars qui habitaient pas loin de chez moi et ils ont parcouru un chemin incroyable pour arriver là où ils sont, juste parce qu'ils croyaient en leurs rêves. Et je pense des histoires comme ça, il y en a mille».

Raphaël Quenard résume: «Ce film, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en fait, si tu as une idée, si tu as un rêve, si tu as une passion, ne te laisse pas avoir par les tracas du chemin. Va juste au bout, en fait. Va au bout et c'est possible. Et je trouve que dans la période actuelle, c'est hyper réconfortant d 'aller voir un film comme ça».

Que l'on aime ou non le basketball, «Le rêve américain» va bien au-delà d'une simple histoire autour du sport. C'est le récit inspirant d'une amitié qui a permis aux deux protagonistes d'atteindre leur rêve commun, alors qu'ils n'y seraient sans doute pas parvenus tout seuls. Le film montre aussi les échecs, les galères, les risques pris et le temps investi pour que Bouna et Jérémy deviennent les agents reconnus qu'ils sont aujourd'hui au sein de la NBA.

Enfin, le film est plein d'humour, on relève par exemple une scène de négociation culte entre deux mamans africaines ou encore un drôle de match de basket avec une couturière chinoise, qui interprète les règles à sa manière. À consommer sans modération, un très beau film, servi par un tandem d'acteur qui sonne juste du début à la fin.

Notre note: 10/10

Le Rêve américain

Le Rêve américain

Le Rêve américain

06.02.2026

Les plus lus

Mathilde Gremaud donne de ses nouvelles : «J’ai assez mal, mais rien n’est cassé»
Risque d'avalanches en Valais: situation tendue, trafic perturbé
Après son coup de sang, un Français exclu des Jeux par sa fédération
McGrath sur son énorme craquage : «C'était une expérience surréaliste»
Hillary Clinton dénonce une «dissimulation» de Trump
Circulation difficile en maints endroits dans les régions alpines