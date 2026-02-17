Inspiré d'une histoire vraie, «Le rêve américain» raconte le parcours de deux outsiders qui, grâce à leur passion et leur amitié, sont devenus des agents en NBA. Rencontre avec le réalisateur Anthony Marciano et les comédiens Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi.

C'est l'une de ces perles sur lesquelles un réalisateur rêve de tomber: une belle histoire, véritable, qui allie une passion, une indéfectible amitié et une aventure extraordinaire. Cette histoire, c'est celle de Bouna Ndiaye et Jérémy Medjana, deux Français devenus aujourd'hui d'importants agents de NBA.

Passionné de basket, Anthony Marciano a remarqué qu'à chaque fois que des joueurs français étaient sélectionnés en NBA, on voyait les deux mêmes agents à l'écran: il a donc mené sa petite enquête. Et il a été fasciné par le parcours de Bouna et Jérémy, à tel point qu'il a décidé de le porter à l'écran.

Mais ça ne s'est pas fait sans mal. Ce fut la croix et la bannière pour le réalisateur d'arriver à joindre les intéressés, témoigne-t-il: «Vous n'imaginez pas à quel point j'ai dû leur courir après. J'ai essayé de les appeler, j'ai essayé de rentrer par la porte, par la fenêtre, un peu comme eux dans le film, en fait».

Le rêve américain Inspirant, le film montre que croire en ses rêves prend du temps, mais que cela finit par payer. Photo: Mika Cotellon / «Le rêve américain» Jean-Pascal Zadi (d.) et Raphaël Quenard incarnent Bouna et Jérémy, deux Français partis de rien, devenus aujourd'hui de grands agents de NBA. Photo: Mika Cotellon / «Le rêve américain» Même un beau costume n'y peut rien: quand on galère, on galère... Photo: Mika Cotellon / «Le rêve américain» Dans leurs bureaux bon marché en banlieue parisienne, les deux amis ne lâchent jamais leur rêve. Photo: Mika Cotellon / «Le rêve américain» Jean-Pascal Zadi (g.) et Raphaël Quenard à l'heure de l'interview pour blue News. Photo: blue News Anthony Marciano à l'heure de l'interview pour blue News. Photo: blue News L'affiche du film. Photo: «Le rêve américain» - DR

Mais il n'a pas réussi à les joindre. Loin de se décourager, il a poursuivi son projet: «Je me suis dit: bon, moi, cette histoire, elle me passionne tellement que je vais aller au bout, je vais leur faire lire le scénario une fois qu'il est prêt et peut-être que ça les touchera. Et j'ai eu cette chance de trouver les bonnes personnes, déjà, pour leur mettre le scénario sur le bureau. Ça n'a pas été simple et ça les a beaucoup touchés. Après ça, ils m'ont accompagné».

Plein d'amour

Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi n'ont pas boudé leur plaisir à partager ce tournage. À l'heure de l'interview pour blue News, les deux acteurs portent chacun un pull où la photo de l'autre est imprimée. «C'est des pulls qui ont été faits à notre demande pour témoigner de l'amour qu'on se porte l'un à l 'autre et du côté rassurant qu'a la présence de l'autre sur nous», sourit Raphaël Quenard.

Les compères sont de vrais amis et ce lien a touché Anthony Marciano: «C'était un plus pour moi, parce qu'ils sont déjà non seulement amis, mais ils s'aiment fort dans la vie. Et j'avais besoin de cet amour, parce que moi, cette histoire, je la raconte presque comme une comédie romantique, en réalité».

Raphaël Quenard confirme: «Parfois, c'est pas parce que t'es ami dans la vie que quand le petit bouton rouge s'allume, l'alchimie perdure. Et parfois, il y a même une forme de gêne qui vient s'introduire comme un parasite extérieur. Mais avec Jean-Pascal, il n'y a pas ça. On garde ce lien, même quand la caméra s'allume. Et je pense que les regards qu'on pose l'un sur l'autre -mais plus Jean-Pascal sur moi- sont remplis d'amour. On n'hésite pas à se dire des choses désagréables, s'il le faut, parce qu'on sait que c'est collectif et qu'on doit combiner ensemble. Et que si l'autre est meilleur, bah nous, on en sera que meilleur. Et du coup, c 'est un cercle vertueux d'honnêteté et de transparence.».

Dès lors, sortent-ils de cette aventure encore plus soudés? Jean-Pascal Zadi répond par la négative: «On était déjà très soudés. En fait, parce qu'on a le même parcours. On a beaucoup galéré avant d'arriver là où on est, on ne vient pas de Paris, tous les deux, et on a réussi à faire notre chemin dans le cinéma. Raphaël, plus il a du succès dans ce qu'il fait, plus je suis vraiment content. Je pense que la relation, elle est comme ça: on se souhaite le meilleur l'un l'autre».

«Va au bout et c'est possible»

Anthony Marciano aime l'idée de raconter l'histoire d'inconnus au destin hors du commun: «Les agents, globalement, c'est des gens dans l'ombre, donc ce n'est pas des parcours qu'on est censé regarder. Je ne sais pas si ça m'aurait intéressé autant de faire un biopic sur quelqu'un de connu. J'aime faire découvrir ce monde-là, l'arène du basket, sans pourtant que ce soit un film de basket. J'aime faire découvrir des gens dont on n'a jamais entendu parler et dire: c'est possible, c'est des gars qui habitaient pas loin de chez moi et ils ont parcouru un chemin incroyable pour arriver là où ils sont, juste parce qu'ils croyaient en leurs rêves. Et je pense des histoires comme ça, il y en a mille».

Raphaël Quenard résume: «Ce film, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en fait, si tu as une idée, si tu as un rêve, si tu as une passion, ne te laisse pas avoir par les tracas du chemin. Va juste au bout, en fait. Va au bout et c'est possible. Et je trouve que dans la période actuelle, c'est hyper réconfortant d 'aller voir un film comme ça».

Que l'on aime ou non le basketball, «Le rêve américain» va bien au-delà d'une simple histoire autour du sport. C'est le récit inspirant d'une amitié qui a permis aux deux protagonistes d'atteindre leur rêve commun, alors qu'ils n'y seraient sans doute pas parvenus tout seuls. Le film montre aussi les échecs, les galères, les risques pris et le temps investi pour que Bouna et Jérémy deviennent les agents reconnus qu'ils sont aujourd'hui au sein de la NBA.

Enfin, le film est plein d'humour, on relève par exemple une scène de négociation culte entre deux mamans africaines ou encore un drôle de match de basket avec une couturière chinoise, qui interprète les règles à sa manière. À consommer sans modération, un très beau film, servi par un tandem d'acteur qui sonne juste du début à la fin.

Notre note: 10/10