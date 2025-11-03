  1. Clients Privés
Saga comique Jean-Paul Rouve a « une idée» pour un sixième volet des Tuche

Covermedia

3.11.2025 - 17:28

Jean-Paul Rouve n'est pas près de faire ses adieux aux Tuche. Le comédien a confirmé « réfléchir» à une suite de la saga comique.

Jean-Paul Rouve
Jean-Paul Rouve

Covermedia

03.11.2025, 17:28

Jean-Paul Rouve a une « idée» de suite pour Les Tuche après le cinquième volet de la franchise sorti en début d'année.

Lorsqu'on lui a demandé dans l'émission Superplan, de Canal +, si « un autre» film était en préparation, le comédien et réalisateur a laissé entendre qu'une suite était possible.

« Je réfléchis là, j'ai une idée», a-t-il déclaré, tout en refusant de donner plus de détails.

Or, cette réponse est déjà très prometteuse, d'autant plus que l'interprète du père de famille Jeff Tuche avait déjà évoqué auprès du Parisien en février son désir de faire revenir la famille de Bouzolles au cinéma après son passage au Royaume-Uni dans God Save the Tuche, qu'il a aussi réalisé. Mais cette fois, Jean-Paul Rouve veut faire participer le public en organisant un « référendum» ayant pour but de réunir les meilleures idées de lieux pour la prochaine aventure des Tuche.

« Ça n'a jamais été fait pour aucun film. Celui qui trouvera l'idée sera au générique. Il faudrait que ça reste crédible: on ne fera pas Les Tuche sur Mars», avait-il expliqué.

En attendant, le comédien se produit depuis le mois dernier au théâtre Antoine, à Paris, dans la pièce Le Bourgeois gentilhomme.

Le premier volet des Tuche est sorti en 2011 et a été suivi de Les Tuche: Le Rêve américain, en 2016, Les tuche 3: Liberté, Égalité, Fraternituche, en 2018, Les Tuche 4 en 2021 et God Save the Tuche en février dernier.

