Jenna Ortega a rompu le silence sur son départ de la franchise Scream. L'actrice dément, dans The Cut, qu'il s'agissait d'un problème de salaire ou de planning.

Jenna Ortega

Covermedia Covermedia

Jenna Ortega a confirmé que son départ de la franchise Scream n'avait « rien à voir» avec des problèmes d'agenda, comme cela avait été annoncé.

L'actrice a joué aux côtés de Melissa Barrera dans le rôle des sœurs Tara et Sam Carpenter dans Scream 2022 et Scream VI 2023.

À la fin de l'année 2023, Melissa Barrera a été renvoyée de la franchise en raison de ses messages sur les réseaux sociaux concernant le conflit entre Israël et le Hamas, et peu de temps après, on a appris que Jenna Ortega ne reviendrait pas non plus en raison de problèmes d'emploi du temps ou des désaccords financiers. Mais Jenna Ortega a tenu à clarifier la situation et les motivations de son retrait du film dans une interview avec The Cut.

L'actrice de Beetlejuice Beetlejuice a révélé qu'elle ne voulait pas signer pour Scream 7 sans Melissa Barrera et leurs réalisateurs Tyler Gillett et Matt Bettinelli-Olpin, qui avaient quitté le projet quelques mois plus tôt.

« Cela n'avait rien à voir avec le salaire ou l'agenda... Cette histoire avec Melissa était en train de se produire, et tout était en train de s'effondrer», a-t-elle déclaré. « Si Scream VII ne devait pas se faire avec cette équipe de réalisateurs et ces gens que j'aimais tant, alors cela ne me semblait pas être la bonne décision pour ma carrière à ce moment-là.»

Melissa Barrera a déjà parlé de son départ de la franchise et de celui de Jenna Ortega, déclarant au Hollywood Reporter: « Elle m'a beaucoup soutenue et nous sommes sœurs pour la vie».

Mason Gooding et Jasmin Savoy Brown, qui faisaient partie du noyau dur avec Melissa Barrera et Jenna Ortega, seront de retour dans Scream 7, actuellement en production. Ils joueront aux côtés de Neve Campbell et Courteney Cox, qui sont également de retour, ainsi que de nouveaux venus tels que Joel McHale, Anna Camp et Mckenna Grace. Scream 7, réalisé par le scénariste original de Scream, Kevin Williamson, sortira en France au cinéma le 25 février 2026 et le 27 février de la même année dans le reste du monde.