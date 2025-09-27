  1. Clients Privés
Mercredi saison 2 «C’était effrayant» : Jenna Ortega et Emma Myers ont eu peur sur le tournage 

Covermedia

27.9.2025 - 10:34

Jenna Ortega et Emma Myers jouent les rôles opposés de Mercredi Addams et Enid Sinclair dans la série de Tim Burton, Mercredi, sur Netflix. Les deux actrices ont expliqué au Tudum de Netflix ce qui les avait le plus stressé dans la saison 2.

Jenna Ortega
Jenna Ortega

Covermedia

27.09.2025, 10:34

Jenna Ortega et Emma Myers ont dû redoubler d'ingéniosité lorsque leurs personnages échangent leurs corps dans un épisode de la saison 2 de Mercredi.

Au cours de la saison 2, la stoïque et impassible Mercredi Addams, incarnée par Jenna Ortega, échange involontairement son corps avec son amie et colocataire à la Nevermore Academy, l'exubérante et pétillante Enid Sinclair, jouée par Emma Myers.

Dans une interview accordée à Tudum de Netflix, l'actrice de Scream a admis qu'elle n'avait pas eu assez de temps pour se préparer à jouer l'exact opposé de Mercredi, ce qui rendait la perspective de tourner l'épisode « vraiment terrifiante».

«Incomprise». Jenna Ortega: «On a l'impression que notre nom ne nous appartient pas»

«Incomprise»Jenna Ortega: «On a l'impression que notre nom ne nous appartient pas»

« C'était effrayant. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu à faire quelque chose comme ça,» a-t-elle poursuivi. « Et évidemment, Emma, ce que tu fais avec ce personnage est tellement spécifique et tellement réussi. C'est grand, pétillant, lumineux. Ça demande beaucoup de physicalité. Je tournais tous les jours, je voulais faire plus de recherches et me préparer davantage, mais je pratiquais encore le violoncelle et l'escrime... Je me sentais vraiment mal préparée, et j'ai dû me baser sur ce que je t'avais vue faire.»

Emma Myers était elle aussi « très effrayée» et avait besoin de « plus de temps pour se préparer», alors elle a utilisé l'interprétation de Mercredi par Jenna Ortega comme référence pendant le tournage.

Saison 2. «Mercredi» bientôt de retour sur Netflix

Saison 2«Mercredi» bientôt de retour sur Netflix

« J'avais des extraits de toi que je regardais pendant qu'on filmait», a-t-elle confié. « J'ai aimé ça parce que je n'avais pas besoin de dépenser autant d'énergie. C'était en fait une pause agréable. C'est totalement différent. Parce que quand je joue Enid, je dois constamment me rappeler de bouger. Je ne peux pas rester immobile, je dois toujours faire quelque chose. Alors que pour jouer Mercredi, si je bougeais même légèrement, il fallait recommencer. On n'arrêtait pas de me dire: «Tu dois rester très, très immobile».»

La saison 2 de Mercredi est désormais disponible sur Netflix. La série a déjà été renouvelée pour une troisième saison.

