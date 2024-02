Jennifer Aniston et David Schwimmer ont participé à une publicité UbertEats pour le Super Bowl. Mais au fait, se retrouvent-ils vraiment?

Jennifer Aniston et David Schwimmer apparaissent ensemble dans un film publicitaire d’UbertEats.

Après le couple Beckham qui s’autoparodiait dans une réclame pour le service de livraison à domicile destinée au Super Bowl, une autre partie du spot avec un autre couple de choix fait son entrée: Jennifer Aniston et David Schwimmer. Les inoubliables acteurs de la sitcom Friends ne sont certes pas ensemble à la ville, mais leurs interprétations de Ross et Rachel dans la série ont marqué les esprits. Mais « amis», le sont-ils encore? La pub pose avec humour la question.

Dans ce spot, on découvre Jennifer Aniston qui attrape un sac plein de diverses marchandises (fleurs, provisions et snacks) des mains d'une assistante sur un plateau de tournage. S’en suit un dialogue entre les deux femmes: « Je ne savais pas que l'on pouvait obtenir toutes ces choses sur UberEats. Il faut que je m'en souvienne», s’étonne l’assistante. « Vous savez ce qu'on dit: pour se souvenir de quelque chose, il faut oublier autre chose. Il faut faire un peu de place!», répond l’actrice.

C'est alors qu'entre David Schwimmer, apparemment ravi de rencontrer par hasard son ancienne partenaire, et petite amie dans la série. « Hé, Jen», s’écrit-il, les bras tendus pour la serrer dans ses bras, mais Jennifer Aniston lève une épaule, glaciale, et lui jette un regard de surprise et de dégoût. « On s'est déjà rencontrés? Donnez-moi un indice», demande-t-elle. David Schwimmer, l'air horrifié, répond: « (Nous) avons travaillé ensemble pendant dix ans». Jennifer Aniston fait alors semblant de se souvenir de la star de Madagascar et déclare: « Dix ans? Tu étais génial.» L'actrice du Morning Show s’éloigne ensuite en soulignant: « Comme si j'allais oublier dix ans de ma vie», ce à quoi David Schiwmmer répond: « Je déteste cette ville!»

Effectivement, les aventures des colocataires new-yorkais ont duré dix saisons (236 épisodes, entre 1994 et 2004), et si Jennifer Aniston a la mémoire qui flanche, ce n’est pas le cas du public, qui guettait, jusqu’à la mort récente de l’un des protagonistes, Matthew Perry, le retour des ces six copains emblématiques des années 1990.

Outre les Beckham, qui n’arrivaient pas à se souvenir du nom des Spice Girls, la publicité joue aussi sur les trous de mémoire du musicien et chanteur Jelly Roll, qui semble oublier qu'il a plusieurs tatouages sur le visage, et se demande dans le miroir: « Est-ce que quelqu'un a gribouillé sur mon visage?», et même Usher, la tête d’affiche du spectacle de la mi-temps cette année, fait une apparition à la fin du spot. « J'espère que j'aurai l'occasion de jouer un spectacle de la mi-temps un jour», rêve-t-il.

La publicité complète d'UberEats doit être diffusée pendant le match entre les Chiefs de Kansas City et les San Francisco 49ers, le 11 février. Rappelons que cet événement est pimenté cette année d’une question qui taraude les Swifties et au-delà. Taylor Swift sera-t-elle rentrée à temps du Japon pour voir jouer son petit ami Travis Kelce, l'une des stars des Chiefs de Kansas City?

Covermedia