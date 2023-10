Shannen Doherty: «J’essaie d’être courageuse mais je suis pétrifiée»

La star qui a explosé dans la série « Beverly Hills » a disparu de nos écrans depuis belle lurette. On fait le point sur ce qu’elle devient aujourd’hui.

A l'heure où la star partage son combat contre la maladie sur ses réseaux sociaux, on peut la retrouver dans la série « Charmed » rediffusée sur 6ter. FOX

On se souvient de sa jolie bouille lorsqu’elle est apparue à la télévision dans « La Petite Maison dans la prairie » où elle jouait Jenny Wilder durant dix-huit épisodes.

Mais le rôle qui l’a vraiment révélée à un niveau international, c’est celui de Brenda Walsh dans « Beverly Hills ». Pourtant, à l’époque, on n’appréciait pas beaucoup son personnage.

Avec une petite potion magique et le Livre des Ombres, tout change en 1998 ! Grâce à un filtre d’amour mêlant fantasy et sorcellerie, on change d’avis et on craque complètement pour elle et pour son rôle dans la série « Charmed ». Charismatique, décrite comme une femme au fort caractère, Shannen Doherty nous a fait passer par toutes les émotions possibles. Apparemment, ce serait également le cas des actrices qui partageaient le plateau avec elle. Des rumeurs courent, affirmant que son tempérament serait difficile à gérer et créerait des tensions avec ses partenaires de jeu.

À l'époque de «Charmed», Des rumeurs ont couru, affirmant que son tempérament était difficile à gérer et créait des tensions avec ses partenaires de jeu. imago/United Archives

Depuis l’arrêt de la série dans laquelle elle interprétait la sorcière Prue Halliwell au côté d’Alyssa Milano en 2001, la star a enchainé plusieurs téléfilms avant de jouer récemment dans le long-métrage « Fortress » avec Bruce Willis puis d’obtenir un rôle dans « Hot Seat » avec Mel Gibson. En 2019, on la retrouve également dans son rôle emblématique, rôle qu’elle endosse lorsque le reboot de la série culte « Beverly Hills » se tourne avec ses anciens comparses.

Mais aujourd’hui, l’actrice fait parler d’elle pour une autre raison : son combat contre la maladie. Touchée par un cancer du sein en 2015, elle a partagé avec ses millions de fans son parcours, sa lutte et ses victoires. En début d’année, elle a confié être atteinte d’une tumeur au cerveau et a démontré avec courage la réalité des épreuves qu’elle endure. Coup dur supplémentaire pour la femme de 52 ans ? Son divorce après onze ans de mariage.

Régulièrement, Shannen Doherty donne des nouvelles de son état de santé sur son compte Instagram : « 16 janvier 2023. Opération. J’avais une tumeur à la tête qu’ils voulaient enlever et aussi faire une biopsie. J’essaie clairement d’être courageuse mais je suis pétrifiée. La peur était écrasante pour moi. J’avais peur de tous les mauvais résultats possibles, j’étais inquiète de quitter ma mère et de l’impact que cela aurait sur elle. J’avais peur de sortir de l’opération en n’étant plus moi-même. C’est à ça que le cancer ressemble ».

Actuellement, les séries « La Petite Maison dans la prairie » et « Charmed » sont rediffusées sur la chaîne 6ter !