Jim Carrey recevra un César d'honneur à Paris en février 2026. Cette distinction, a expliqué un porte-parole de l'Académie des arts et techniques du cinéma, récompense « l'une des voix les plus originales du cinéma moderne».

L'acteur du Truman Show se verra remettre le César d'honneur en reconnaissance de sa carrière lors de la 51e édition de la cérémonie, qui se tiendra à Paris en février.

Un porte-parole de l'Académie des arts et techniques du cinéma, qui organise la remise des prix, a annoncé que le comédien de 63 ans était « l'une des voix les plus originales du cinéma moderne». Il a fait l'éloge de sa « polyvalence exceptionnelle» et de l'« étendue de son talent», qui sont mises en évidence dans ses divers rôles au cinéma, notamment dans Dumb and Dumber, Ace Ventura, détective chiens et chats, Le Grinch, Bruce tout-puissant, The Truman Show et Eternal Sunshine of the Spotless Mind, du réalisateur français Michel Gondry.

« Son travail, à l'écran et en dehors, rappelle au public que le cinéma peut faire plus que divertir: il peut interpeller, émouvoir et même éclairer; que la créativité et l'art ne doivent pas être limités à un seul médium», a ajouté l'académie française du cinéma. « Son parcours incarne une audace implacable, repoussant sans cesse les limites de la performance et de l'art.»

L'acteur né au Canada suivra les traces des récents lauréats du César d'honneur, tels que Julia Roberts, Christopher Nolan, David Fincher, Cate Blanchett et le regretté Robert Redford. Ce n'est pas la première distinction française de Jim Carrey: il a déjà été fait Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres pour sa contribution à l'art et au cinéma en 2010.

Les César 2026 se tiendront à l'Olympia, à Paris, le 27 février 2026.