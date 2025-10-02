  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

France Une jolie récompense en vue pour Jim Carrey 

Covermedia

2.10.2025 - 10:30

Jim Carrey recevra un César d'honneur à Paris en février 2026. Cette distinction, a expliqué un porte-parole de l'Académie des arts et techniques du cinéma, récompense « l'une des voix les plus originales du cinéma moderne».

Jim Carrey recevra un prix honorifique lors de la remise des César en 2026.
Jim Carrey recevra un prix honorifique lors de la remise des César en 2026.
Covermedia

Covermedia

02.10.2025, 10:30

Jim Carrey recevra un prix honorifique lors de la remise des César en 2026.

L'acteur du Truman Show se verra remettre le César d'honneur en reconnaissance de sa carrière lors de la 51e édition de la cérémonie, qui se tiendra à Paris en février.

Un porte-parole de l'Académie des arts et techniques du cinéma, qui organise la remise des prix, a annoncé que le comédien de 63 ans était « l'une des voix les plus originales du cinéma moderne». Il a fait l'éloge de sa « polyvalence exceptionnelle» et de l'« étendue de son talent», qui sont mises en évidence dans ses divers rôles au cinéma, notamment dans Dumb and Dumber, Ace Ventura, détective chiens et chats, Le Grinch, Bruce tout-puissant, The Truman Show et Eternal Sunshine of the Spotless Mind, du réalisateur français Michel Gondry.

« Son travail, à l'écran et en dehors, rappelle au public que le cinéma peut faire plus que divertir: il peut interpeller, émouvoir et même éclairer; que la créativité et l'art ne doivent pas être limités à un seul médium», a ajouté l'académie française du cinéma. « Son parcours incarne une audace implacable, repoussant sans cesse les limites de la performance et de l'art.»

L'acteur né au Canada suivra les traces des récents lauréats du César d'honneur, tels que Julia Roberts, Christopher Nolan, David Fincher, Cate Blanchett et le regretté Robert Redford. Ce n'est pas la première distinction française de Jim Carrey: il a déjà été fait Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres pour sa contribution à l'art et au cinéma en 2010.

Les César 2026 se tiendront à l'Olympia, à Paris, le 27 février 2026.

Les plus lus

«C'est la honte» - Les stars du ski suisse réclament des mesures
La cause du décès de la femme repêchée dans le lac de Constance est connue
Des médecins qui n'ont plus le droit d'exercer à l'étranger sont actifs en Suisse
Nobel de la paix: quelles sont les réelles chances de Trump?
Enseignant à l'école primaire, il commet des actes d'ordre sexuel sur des élèves
Blatten, entre désolation et désir de reconstruction