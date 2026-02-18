  1. Clients Privés
Jordan De Luxe Il dévoile son salaire pour l'émission «Tout beau, tout n9uf»

Covermedia

18.2.2026 - 19:52

À seulement 36 ans, Jordan De Luxe compte déjà plus de dix ans d'expérience dans l'univers médiatique français. L'animateur a dévoilé au Buzz TV son salaire actuel au sein de l'équipe de Cyril Hanouna, qu'il a suivi sur W9 après le retrait de C8 et Touche pas à mon poste! de la TNT.

Jordan De Luxe a révélé le salaire qu'il perçoit en tant que chroniqueur pour l'émission de Cyril Hanouna sur W9, Tout beau, tout n9uf.
Jordan De Luxe a révélé le salaire qu'il perçoit en tant que chroniqueur pour l'émission de Cyril Hanouna sur W9, Tout beau, tout n9uf.
Covermedia

Covermedia

18.02.2026, 19:52

18.02.2026, 19:53

L'animateur de télévision, notamment connu pour interroger les célébrités sur leur situation financière et leurs revenus dans son émission Jet de Luxe, a dû se prêter à son propre jeu lors de son passage récent dans Buzz TV.

Interrogé sur son salaire « chez Cyril», Jordan De Luxe a d'abord admis «gagner très bien» sa vie. « J'ai un contrat avec Cyril, je crois que c'est 8.500 euros par mois», a-t-il ensuite révélé, après une seconde de réflexion.

Jordan De Luxe, de son vrai nom Jordan Guisnel, a aussi expliqué l'origine surprenante de son nom d'emprunt, qu'il a adopté à ses débuts à la radio. « Il fallait trouver un nom et à l'époque, la radio voulait m'appeler «Voltage Man» (...) je me suis dit: «Mince, je ne veux pas porter le nom, la marque de la radio». Alors du coup j'ai réfléchi et un soir, je suis allé avec une amie dans un restaurant, qui était fermé. Donc on s'est dit: «On n'a qu'à se faire un MacDonald».»

Ce soir-là, alors qu'il s'apprêtait à signer son contrat, l'animateur a été interpellé par une serveuse du fast-food qui lui a proposé un burger « Royal Deluxe». Impressionné par la présentation originale du menu, il a choisi d'en reprendre une partie du nom. « Tout de suite, le lendemain, ça a fonctionné!» s'est-il réjoui, expliquant ensuite qu'il avait choisi ce changement pour « ne pas embêter (s)es parents» avec la célébrité.

