Le Mage du Kremlin, un thriller politique mettant en scène Jude Law dans le rôle de Vladimir Poutine, a reçu une ovation enthousiaste de 10 minutes à la Mostra de Venise de cette année.

Situé au début des années 90, pendant les dernières années de l'Union soviétique, le film est adapté du roman du même titre écrit par le politologue Giuliano da Empoli et sorti en 2022 aux éditions Gallimard. La trame suit le personnage fictif du producteur de télé-réalité Vadim Baranov qui devient inopinément le « spin doctor » de Vladimir Poutine, alors ancien officier du KGB et jeune homme prometteur de la Fédération de Russie.

A la fin de la projection, Jude Law, vêtu d'un smoking blanc, a été applaudi tout du long, s'arrêtant pour embrasser le réalisateur du long-métrage. Olivier Assayas a grimpé sur les sièges pour étreindre plusieurs membres de l'équipe du film et a descendu les marches pour montrer sa gratitude. Pendant ce temps, Alicia Vikander, qui joue le rôle de Ksenia, l'intérêt amoureux de Vadim Baranov, joué par Paul Dano, a essuyé quelques larmes d'émotion.

Le Mage du Kremlin est présenté alors que la Russie poursuit son invasion à grande échelle de l'Ukraine. Vladimir Poutine a fait parler de lui récemment après sa rencontre avec le président Donald Trump, qui s'est efforcé de négocier un accord de paix entre les deux nations.

« Au-delà des passions d'hommes naviguant dans les flux dangereux de la politique moderne, nous voyons le puissant balayage cinématographique de l'histoire en train de se faire », a déclaré Olivier Assayas lors de l'annonce du film. « C'est un drame, c'est de l'action, il s'agit d'essayer de donner un sens au chaos qui transforme notre monde de la manière la plus étrange et la plus dérangeante qui soit. »

Tom Sturridge et Jeffrey Wright sont également à l'affiche du film d'Olivier Assayas.