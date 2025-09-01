  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Sensation à Venise «Le Mage du Kremlin»: quand Jude Law incarne Vladimir Poutine

Covermedia

1.9.2025 - 11:45

Le Mage du Kremlin, un thriller politique d'Olivier Assayas, a été présenté à la Mostra de Venise le 31 août (25). Jude Law a reçu une ovation de 10 minutes pour son rôle de Vladimir Poutine.

A la fin de la projection, Jude Law, vêtu d'un smoking blanc, a été applaudi tout du long, s'arrêtant pour embrasser le réalisateur du long-métrage.
A la fin de la projection, Jude Law, vêtu d'un smoking blanc, a été applaudi tout du long, s'arrêtant pour embrasser le réalisateur du long-métrage.
Covermedia

Covermedia

01.09.2025, 11:45

Le Mage du Kremlin, un thriller politique mettant en scène Jude Law dans le rôle de Vladimir Poutine, a reçu une ovation enthousiaste de 10 minutes à la Mostra de Venise de cette année.

Situé au début des années 90, pendant les dernières années de l'Union soviétique, le film est adapté du roman du même titre écrit par le politologue Giuliano da Empoli et sorti en 2022 aux éditions Gallimard. La trame suit le personnage fictif du producteur de télé-réalité Vadim Baranov qui devient inopinément le « spin doctor » de Vladimir Poutine, alors ancien officier du KGB et jeune homme prometteur de la Fédération de Russie.

A la fin de la projection, Jude Law, vêtu d'un smoking blanc, a été applaudi tout du long, s'arrêtant pour embrasser le réalisateur du long-métrage. Olivier Assayas a grimpé sur les sièges pour étreindre plusieurs membres de l'équipe du film et a descendu les marches pour montrer sa gratitude. Pendant ce temps, Alicia Vikander, qui joue le rôle de Ksenia, l'intérêt amoureux de Vadim Baranov, joué par Paul Dano, a essuyé quelques larmes d'émotion.

Le Mage du Kremlin est présenté alors que la Russie poursuit son invasion à grande échelle de l'Ukraine. Vladimir Poutine a fait parler de lui récemment après sa rencontre avec le président Donald Trump, qui s'est efforcé de négocier un accord de paix entre les deux nations.

« Au-delà des passions d'hommes naviguant dans les flux dangereux de la politique moderne, nous voyons le puissant balayage cinématographique de l'histoire en train de se faire », a déclaré Olivier Assayas lors de l'annonce du film. « C'est un drame, c'est de l'action, il s'agit d'essayer de donner un sens au chaos qui transforme notre monde de la manière la plus étrange et la plus dérangeante qui soit. »

Tom Sturridge et Jeffrey Wright sont également à l'affiche du film d'Olivier Assayas.

Les plus lus

Un alpiniste s'insurge: «J'ai vu une femme en soutien-gorge à 2700 mètres!»
En baskets Dior, Christian Constantin se déchire les ischios des deux jambes !
Carnet noir: un grand homme du sport suisse nous a quittés
Et si Trump prenait le contrôle de la Fed?  – «C'est un danger très sérieux»
Robin Fournier, l’amateur valaisan qui rivalise avec les pros de l’UTMB
L'avion de von der Leyen victime d'un brouillage GPS – la Russie soupçonnée