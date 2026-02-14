Karine Le Marchand dans la tourmente – «Je suis très fière de qui je suis»

Après avoir répondu à une interview de Pascal Praud sur CNews, Karine Le Marchand se trouve dans la tourmente. Une anecdote sur son arrivée à Paris dans les années 1980 a mis le feu aux poudres. Alors qu'elle venait présenter une émission qu'elle a produite, intitulée «Les nouveaux Français, 100 ans d’immigration», ses propos ont été interprétés comme étant racistes.

Karine Le Marchand se retrouve accusée de racisme après avoir raconté une anecdote sur CNews. Visual Press Agency

«J’ai vu le RER arriver, j’ai vu tous ces noirs, et tous ces musulmans, enfin ces Arabes, qui sortaient. Des gens qui avaient des têtes que je n’avais pas l’habitude de voir, parce qu’à Nancy j’étais la seule de mon école à avoir cette tête-là. J’ai fait «Ah». Je n’ai pas pu m’empêcher d’avoir un peu peur. Parce que Paris c’était particulier. Et après, très vite, j’ai pris l’habitude et je n’ai plus eu peur des gens qui avaient des têtes étrangères.»

Voilà la déclaration que Karine Le Marchand a faite sur CNews lundi matin. Elle était venue faire la promotion de sa nouvelle émission «Les nouveaux Français, 100 ans d’immigration», qui a été diffusée le soir-même sur M6.

La séquence, relayée par Alerte Racisme a vite enflammé les réseaux sociaux. Mais aussi la sphère politique.

«Propos racistes de Karine Le Marchand, accueillis par des rires complices. Est-on surpris de cet énième dérapage sur CNews? Je saisis l’Arcom», a écrit sur X la députée LFI Ersilia Soudais. La députée écologiste Léa Balage El Mariky lui emboîte le pas: «Il va falloir arrêter de nous prendre pour des débiles Karine Le Marchand. Quand on fricote toute l’année avec l’extrême droite et qu’on vient tenir ce discours sur CNews, on sait très bien ce qu’on fait. Ces propos sont racistes, je saisis l’ARCOM.»

«Merci patron(s)»

Face à la polémique, le groupe M6 a réagi par un communiqué, assurant son «soutien total» à Karine Le Marchand. La chaîne souligne que l'animatrice «fait l'objet de très nombreuses attaques et de menaces extrêmement graves à la suite de la diffusion sur les réseaux d'extraits d'interviews tronqués».

La principale intéressée a posté le communiqué de M6 sur Instagram, avec le commentaire: «Merci patron(s)».

«Je suis à moitié noire et il n'y a pas de problème avec ça»

Karine Le Marchand a aussi réagi par des stories sur Instagram mardi: «Sur 30 minutes d'interview, ils prennent quinze secondes, sorties de leur contexte, où je parle de mon arrivée à Paris dans les années 1980, où je parle de mon ressenti», justifie-t-elle.

Invitée sur France Inter jeudi afin de répondre aux critiques, elle a développé: «Je suis très fière de qui je suis. Je sais très bien que je suis à moitié noire et il n'y a pas de problème avec ça».

Elle revient sur l'anecdote confiée à Pascal Praud sur CNews: en arrivant de Nancy en 1986, la jeune femme de 17 ans qu'elle était alors a eu un choc face à «la densité de population», explique-t-elle. Elle souligne que la peur ressentie a ce moment-là n'a pas duré. Et elle image: «Si vous mettez cent Français blonds aux yeux bleus qui vont arriver dans un village africain, je peux vous dire que ça va choquer aussi».