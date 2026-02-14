Karine Le Marchand dans la tourmente – «Je suis très fière de qui je suis»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Propos «racistes» ? Karine Le Marchand dans la tourmente – «Je suis très fière de qui je suis»

Valérie Passello

14.2.2026

Après avoir répondu à une interview de Pascal Praud sur CNews, Karine Le Marchand se trouve dans la tourmente. Une anecdote sur son arrivée à Paris dans les années 1980 a mis le feu aux poudres. Alors qu'elle venait présenter une émission qu'elle a produite, intitulée «Les nouveaux Français, 100 ans d’immigration», ses propos ont été interprétés comme étant racistes.

Karine Le Marchand se retrouve accusée de racisme après avoir raconté une anecdote sur CNews.
Karine Le Marchand se retrouve accusée de racisme après avoir raconté une anecdote sur CNews.
Visual Press Agency

Valérie Passello

14.02.2026, 13:37

14.02.2026, 13:41

«J’ai vu le RER arriver, j’ai vu tous ces noirs, et tous ces musulmans, enfin ces Arabes, qui sortaient. Des gens qui avaient des têtes que je n’avais pas l’habitude de voir, parce qu’à Nancy j’étais la seule de mon école à avoir cette tête-là. J’ai fait «Ah». Je n’ai pas pu m’empêcher d’avoir un peu peur. Parce que Paris c’était particulier. Et après, très vite, j’ai pris l’habitude et je n’ai plus eu peur des gens qui avaient des têtes étrangères.» 

Voilà la déclaration que Karine Le Marchand a faite sur CNews lundi matin. Elle était venue faire la promotion de sa nouvelle émission «Les nouveaux Français, 100 ans d’immigration», qui a été diffusée le soir-même sur M6.

La séquence, relayée par Alerte Racisme a vite enflammé les réseaux sociaux. Mais aussi la sphère politique. 

«Propos racistes de Karine Le Marchand, accueillis par des rires complices. Est-on surpris de cet énième dérapage sur CNews? Je saisis l’Arcom», a écrit sur X la députée LFI Ersilia Soudais. La députée écologiste Léa Balage El Mariky lui emboîte le pas: «Il va falloir arrêter de nous prendre pour des débiles Karine Le Marchand. Quand on fricote toute l’année avec l’extrême droite et qu’on vient tenir ce discours sur CNews, on sait très bien ce qu’on fait. Ces propos sont racistes, je saisis l’ARCOM.»

«Merci patron(s)»

Face à la polémique, le groupe M6 a réagi par un communiqué, assurant son «soutien total» à Karine Le Marchand. La chaîne souligne que l'animatrice «fait l'objet de très nombreuses attaques et de menaces extrêmement graves à la suite de la diffusion sur les réseaux d'extraits d'interviews tronqués».

La principale intéressée a posté le communiqué de M6 sur Instagram, avec le commentaire: «Merci patron(s)».

«Je suis à moitié noire et il n'y a pas de problème avec ça»

Karine Le Marchand a aussi réagi par des stories sur Instagram mardi: «Sur 30 minutes d'interview, ils prennent quinze secondes, sorties de leur contexte, où je parle de mon arrivée à Paris dans les années 1980, où je parle de mon ressenti», justifie-t-elle.

Invitée sur France Inter jeudi afin de répondre aux critiques, elle a développé: «Je suis très fière de qui je suis. Je sais très bien que je suis à moitié noire et il n'y a pas de problème avec ça».

Elle revient sur l'anecdote confiée à Pascal Praud sur CNews: en arrivant de Nancy en 1986, la jeune femme de 17 ans qu'elle était alors a eu un choc face à «la densité de population», explique-t-elle. Elle souligne que la peur ressentie a ce moment-là n'a pas duré. Et elle image: «Si vous mettez cent Français blonds aux yeux bleus qui vont arriver dans un village africain, je peux vous dire que ça va choquer aussi».

Les plus lus

Braathen écrit l’histoire, deux nouvelles médailles pour la Suisse !
Nouvelles révélations chocs sur le décès de l’opposant russe Navalny
Le cri de détresse de 300 personnes expulsées de leur logement
Camille Rast : «Je trouve que la médaille n'est pas assez représentative»
Karine Le Marchand dans la tourmente – «Je suis très fière de qui je suis»
Les JO virent au cauchemar pour la «Shakira du ski»