«C’était une lubie» - Karine Le Marchand passe au crible Jordan Bardella

Humaniser la politique et voir à qui on donne «les clés du camion»: Jordan Bardella, Gérald Darmanin, Sandrine Rousseau et Fabien Roussel se sont chacun livrés à leur manière à Karine Le Marchand, dans «Une ambition intime», diffusée le 1er juin sur M6. L'émission, qui a nécessité deux années de préparation, revient avec des personnalités incarnant «la relève», selon l'animatrice et productrice.

Jordan Bardella a pris part à l’émission «Une ambition intime». IMAGO/ABACAPRESS

Agence France-Presse Gregoire Galley

Les invités y retracent leur parcours, témoignages de proches à l'appui, dont pour la première fois la mère du président du RN. Luisa est filmée de dos avec une perruque pour «des raisons de sécurité», avance Jordan Bardella - elle vit toujours dans la même cité de Seine-Saint-Denis. Au sujet de l'engagement de son fils à 16 ans, elle dit avoir «cédé, pensant que c'était une lubie».

Marine Le Pen, elle-même passée au crible par Karine Le Marchand en 2016 et 2021, rend hommage à Jordan Bardella. «Je sais ce que je lui dois», martèle l'intéressé, possible recours du RN pour la présidentielle de 2027 si elle devait finalement ne pas pouvoir se présenter.

Le bientôt trentenaire est décrit comme un travailleur maniaque du contrôle et aussi de la propreté. La raclette dans la douche, c'est «fondamental», lâche-t-il. Karine Le Marchand le sonde en outre sur diverses rumeurs, notamment sur son orientation sexuelle. La séquence n'a pas encore été montrée.

De son côté, Gérald Darmanin se montre avec femme et enfants alors qu'il était ministre de l'Intérieur. «Oui, je pense à l'élection présidentielle» mais «pour proposer quelque chose au pays», réaffirme l'actuel garde des Sceaux, issu d'un milieu modeste.

Sa mère, son «modèle», est très présente. «Elle va acheter encore des chaussettes et des caleçons pour me dire: +Tiens, tu ne manques pas de caleçons+», glisse Gérald Darmanin.

Pour sa part, la députée écologiste Sandrine Rousseau révèle sa malformation congénitale aux hanches, qui l'a isolée petite. Elle refuse d'être opérée à 10 ans: une décision «très fondatrice de qui je suis aujourd'hui», déclare cette féministe. Son conjoint, dépeint comme «un homme déconstruit», apparaît mais flouté.

«Contrat de confiance»

Le patron des communistes, Fabien Roussel, est entouré de sa famille recomposée et joyeuse. Il se remémore l'épisode douloureux du cancer de sa fille Nina, à 8 ans: «elle s'est battue, on a gagné».

Très critiquée à son lancement en 2016, «Une ambition intime», qui a vu défiler des responsables comme François Bayrou et Jean-Luc Mélenchon, mise plus sur l'émotion que sur le débat d'idées.

Quelle a été la motivation de ces quatre nouvelles personnalités? Selon Jordan Bardella, «les gens ont besoin de savoir à qui ils donnent les clés du camion» et aussi «de sentir que l'on est un peu l'un des leurs», a-t-il déclaré à la presse en amont de l'émission.

«Il y a eu un avant et un après pour Marine Le Pen», à la suite de son passage dans «Une ambition intime» en 2016: «on a pu mieux la comprendre», estime le leader d'extrême droite.

Comme les autres participants, Sandrine Rousseau s'est également justifiée, au côté de Karine Le Marchand: «les politiques ne sont pas des espèces de machines de communication», loin de la «caricature» qui en est faite. Fabien Roussel espère «retisser du lien entre les Français et les élus», alors que faire de la politique est vu comme «sale» et «mal».

Gérald Darmanin a eu une approche différente: ayant occupé «des ministères pas très rigolos», il souhaite montrer son «vrai angle», souriant et blagueur - sans «scénariser», assure-t-il.

Reste que ces politiques ne montrent que ce qu'ils veulent bien montrer. Karine Le Marchand a passé un «contrat de confiance» avec eux, s'engageant à ne rien garder à l'image contre leur gré. Elle a aussi eu recours à des réalisateurs non hostiles à chaque invité. Devenue peu à peu une familière, l'animatrice a dû cependant «batailler», selon ses mots, pour obtenir certaines confidences.

Elle est «allée me chercher en dehors de ma zone de confort», affirme Sandrine Rousseau. Jordan Bardella, comme Fabien Roussel, n'ont pas montré leur domicile. «C'est le dernier espace de liberté qu'il me reste», dit le premier. Karine Le Marchand n'a pas prévu de nouveau tournage avant 2027.

