Karine Le Marchand présente L'Amour est dans le pré depuis 14 ans. Lors d'un point presse pour la nouvelle saison de l'émission, l'animatrice a exprimé ses émotions à l'égard des agriculteurs qu'elle accompagne dans la recherche de l'amour.

L'animatrice, qui fête ses 56 ans ce vendredi 16 août, a affirmé que ses rapports amicaux avec les candidats de l'émission allaient bien au-delà de ce que les caméras montraient aux spectateurs. Covermedia

Karine Le Marchand a confié se sentir « utile» envers les agriculteurs de son émission, L'Amour est dans le pré, qu'elle anime depuis 2010.

« L'amour est dans le pré, au-delà des histoires d'amour, c'est une grande histoire d'amitié. C'est une famille qui s'agrandit d'année en année, inter-saison et c'est vraiment une émission qui sort les agriculteurs de la solitude», a-t-elle déclaré à Gala lors d'un point presse le 5 juillet dernier. « Avec eux, j'ai le sentiment d'être utile. C'est une émission extrêmement valorisante. On donne mais on reçoit aussi beaucoup d'eux: leur confiance, leur sourire, leur respect. J'ai l'espoir qu'on leur fasse du bien.»

La présentatrice, lauréate de la médaille du mérite agricole, est un soutien de longue date aux agriculteurs, pour lesquels elle s'est même montrée solidaire lors de grèves en début d'année.

« Je suis extrêmement fière de leur travail, ils sont extrêmement courageux d'ailleurs», a-t-elle assuré. « Ils ont eu force face à l'adversité qui, pour moi, est une valeur extrêmement forte en ce moment. Je me sens très proche d'eux. Ils ne se plaignent jamais. Ils sont toujours positifs et vaillants. Moi, ils m'épatent. Je suis extrêmement admirative de cette profession.»

M6 dévoilera la nouvelle saison de L'Amour est dans le pré le 19 août.

