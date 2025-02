Karine Le Marchand va-t-elle faire faux bond aux agriculteurs?

Ce serait un petit séisme dans le paysage audiovisuel français: selon «Télé-Loisirs», M6 réfléchirait à remplacer Karine Le Marchand par Faustine Bollaert pour animer «L'Amour est dans le pré». L'animatrice, elle, serait convoitée par TF1 et France Télévisions.

L'animatrice serait en discussions avec TF1 et France Télévisions... Imago

Rédaction blue News Valérie Passello

Karine Le Marchand est-elle sur le départ? C'est la question posée par «Télé-Loisirs», qui affirme que TF1 et France Télévisions lui auraient déjà fait des propositions.

Ainsi, l'animatrice indissociable du programme de M6 «L'Amour est dans le pré» pourrait bien tourner le dos à ses agriculteurs préférés. Les rumeurs se font de plus en plus persistantes depuis que la belle a donné son avis sur la probable arrivée de Cyril Hanouna dans le groupe M6 en 2025.

«Il est hors de question que je sois dans le même groupe et sur la même photo qu'une personne qui me harcèle, me méprise et m'insulte sans arrêt depuis sept ans. S'il vient, je m'en vais.», a-t-elle confié à «Libération».

M6 se paiera-t-elle l'animatrice préférée des Français?

Si l'on ne connaît pas la teneur exacte des propositions reçues par Karine Le Marchand, TF1 lui aurait promis, toujours selon «Télé-Loisirs», de lui passer le flambeau de l'émission «Mask singer», à la place de Camille Combal.

Quant à M6, la chaîne aurait des vues sur Faustine Bollaert, l'animatrice préférée des Français depuis deux années consécutives, pour reprendre «L'Amour est dans le pré». Le groupe ne lui est pas étranger, puisqu'elle l'a quitté en 2017, après y avoir notamment présenté «Le Meilleur Pâtissier».

À l'heure qu'il est, nul ne sait si Faustine Bollaert est intéressée, elle qui cartonne avec «Ça commence aujourd'hui», la «Boîte à secrets» ou encore «Prodiges» sur France Télévisions.