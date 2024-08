Le film «Reinas» fait partie de la sélection 2024 du Festival de Locarno. On y découvre l'histoire touchante d'une famille péruvienne au coeur d'une immense crise dans le pays, dans les années 1990. Rencontre avec la réalisatrice Klaudia Reynicke, qui confie avoir «grandi professionnellement» avec le festival.

Le 8 août, le public de la Piazza Grande a découvert le film de la réalisatrice Klaudia Reynicke: «Reinas».

blue News a vu le film pour vous Alva Film, Inicia Films, Maretazo Cine C'est au moment où elles s'apprêtent à partir du Pérou que Carlos, un père absent et séparé de la mère de ses filles, apprend véritablement à les connaître. On est en 1992 à Lima, c'est la récession dans le pays, le chaos politique, il y a des coupures de courant, des couvre-feu, la vie est difficile pour le peuple. Si Carlos n'a jamais vraiment été un père pour Lucia et Aurora, il va peu à peu retrouver sa place dans cette famille éclatée. Un film rempli de tendresse et d'humour, qui dépeint les liens parfois compliqués au sein d'une famille, au moment où il est question d'une vraie séparation, et d'un éloignement dicté par la promesse avenir meilleur. Une histoire criante de vérité, tout en nuances, portée par un casting impeccable. Un film touchant. Notre note: 8/10

Cette chronique familiale emmène le spectateur dans le Pérou en crise des années 1990, à travers l'histoire de deux adolescentes et de leurs parents séparés, dont la vie va complètement changer de manière imminente: la mère a trouvé un emploi à l'étranger, mais pour pouvoir s'y rendre avec ses filles, elle a besoin de la signature de son ex-mari (voir encadré).

Une histoire qui touche de près la réalisatrice, qui a grandi entre le Pérou, la Suisse et les Etats-Unis. Elle aussi a quitté sa ville, son pays, pour rejoindre la Suisse à l'âge de 10 ans. «Je sais très bien quels genres de sentiments on peut éprouver quand on est une petite fille et que l'on s'apprête à changer de pays en n'ayant aucune idée de ce qui nous attend exactement là où l'on va», déclare-t-elle au micro de blue News.

Elle a choisi d'exploiter ce thème chez des personnages d'âges différents: «On ne réalise pas forcément à quel point il est important de préparer un tel départ».

Le père, incarné à l'écran par Gonzalo Molina, est sans doute le personnage le plus fort de l'histoire, on pourrait le qualifier de «loser magnifique». Malgré ses mensonges (jamais malintentionnés), on ne peut que l'aimer: «C'est un père qui n'a jamais vraiment compris son rôle et c'est aussi un reflet de cette société. Il va peu à peu se réinventer», indique Klaudia Reynicke.

Reinas La réalisatrice Klaudia Reynicke. Photo: IMAGO/ZUMA Press Photocall avec toute l'équipe du film "Reinas" à Locarno. Photo: IMAGO/ABACAPRESS Reinas La réalisatrice Klaudia Reynicke. Photo: IMAGO/ZUMA Press Photocall avec toute l'équipe du film "Reinas" à Locarno. Photo: IMAGO/ABACAPRESS

«J'ai rencontré mon mari à Locarno!»

Au soir de la projection, l'équipe du film est montée sur scène devant une Piazza Grande pleine à craquer. L'heure était à l'euphorie, notamment pour la jeune comédienne Abril Gjurinovic: «Avant je ne voulais pas faire de cinéma, mais depuis que j'ai joué dans ce film, je veux continuer à être actrice plus tard!», s'est-elle enthousiasmée.

Dans «Reinas», le lien entre les deux soeurs de 10 et 14 ans est plein de tendresse et d'humour. Une connivence bien réelle, selon Klaudia Reynicke: «Nous avons eu de la chance, le contact est tout de suite bien passé entre les comédiennes», se réjouit-elle.

Et devant le public de Locarno le 8 août, la réalisatrice a confié une anecdote toute personnelle: «J'ai rencontré mon mari Jean-Pierre à Locarno il y a 15 ans jour pour jour!» Elle revient sur ce festival, qui tient une place spéciale dans son coeur, mais pas seulement parce qu'elle y a trouvé celui qui partage sa vie et sa passion du cinéma: «J'ai grandi professionnellement avec Locarno. J'y ai présenté mes deux premiers films en 2016 et 2019 et maintenant celui-ci. En plus, je vis au Tessin actuellement et mes enfants me parlent en italien!»

Le ilm «Reinas» sortira dans les salles de Suisse romande le 4 septembre.