Certificat de décès On connaît la cause de la mort de l'actrice Catherine O'Hara 

ATS

10.2.2026 - 06:27

La cause du décès de l'actrice canadienne Catherine O'Hara, célèbre pour ses rôles dans «Beetlejuice» et «Maman, j'ai raté l'avion!», est désormais connue. Sa mort fin janvier est due à une embolie pulmonaire, selon un certificat de décès rendu public lundi.

Née à Toronto en 1954, Catherine O'Hara avait fait ses débuts au cinéma en 1980.
Née à Toronto en 1954, Catherine O'Hara avait fait ses débuts au cinéma en 1980.
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.02.2026, 06:27

La comédienne de 71 ans a été transportée d'urgence à l'hôpital le 30 janvier après avoir eu des difficultés respiratoires à son domicile dans le quartier huppé de Brentwood, à Los Angeles. Elle a été déclarée morte peu de temps après.

Outre l'embolie pulmonaire, son certificat de décès mentionne un cancer du rectum comme facteur secondaire ayant contribué à sa mort.

Née à Toronto en 1954, Catherine O'Hara avait fait ses débuts au cinéma en 1980.

En 1988, elle a incarné la belle-mère de Winona Ryder dans «Beetlejuice», de Tim Burton.

«Maman, j'ai raté l'avion!»

Mais c'est en 1990 qu'elle a accédé à une notoriété mondiale en jouant la mère de Kevin, incarné par Macaulay Culkin, dans «Maman, j'ai raté l'avion!».

Un rôle qu'elle rejouera dans la suite du film, «Maman, j'ai encore raté l'avion!», en 1992, dans lequel Donald Trump fait une brève apparition, plusieurs décennies avant de devenir président des États-Unis.

En 1993, elle collabore de nouveau avec Tim Burton sur «L'Étrange Noël de monsieur Jack».

Mais le public contemporain la connaît davantage grâce à son interprétation du personnage de Moira dans la série «Schitt's Creek». Un rôle qui lui a valu un Emmy Award en 2020.

L'actrice était également apparue dans la récente série «The Studio», diffusée sur Apple TV.

