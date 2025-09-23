  1. Clients Privés
Carnet noir L'actrice Claudia Cardinale est décédée à l'âge de 87 ans

ATS

23.9.2025 - 22:50

L'actrice franco-italienne Claudia Cardinale, monument du cinéma des années 1960, est décédée mardi «à l'âge de 87 ans auprès de ses enfants» à Nemours, près de Paris, où elle habitait, a annoncé son agent à l'AFP dans la soirée.

L'actrice Claudia Cardianale était un monument du cinéma des années 1960 (archives).
L'actrice Claudia Cardianale était un monument du cinéma des années 1960 (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

23.09.2025, 22:50

23.09.2025, 23:04

Née à Tunis, Claudia Cardinale a tourné avec les plus grands dont Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil ou encore Sergio Leone. «Elle nous laisse l'héritage d'une femme libre et inspirée tant dans son parcours de femme que d'artiste», a indiqué son agent Laurent Savry dans un message transmis à l'AFP.

