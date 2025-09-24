  1. Clients Privés
«Cela s'est retourné contre Trump» De retour, Jimmy Kimmel explose les audiences!

ATS

25.9.2025 - 01:44

L'humoriste Jimmy Kimmel a enregistré une explosion de ses chiffres d'audience. 6,2 millions de téléspectateurs ont assisté à son retour à la télévision, selon des chiffres publiés mercredi.

Après son exclusion, Jimmy Kimmel revient et explose les audiences

Après son exclusion, Jimmy Kimmel revient et explose les audiences

L'humoriste Jimmy Kimmel a enregistré une explosion de ses chiffres d'audience. 6,2 millions de téléspectateurs ont assisté à son retour à la télévision, selon des chiffres publiés mercredi.

25.09.2025

Keystone-SDA

25.09.2025, 01:44

25.09.2025, 07:10

Après une semaine d'interruption, l'animateur est revenu à l'antenne mardi soir et en a profité pour faire un pied de nez au président américain, qui avait jugé que sa suspension était surtout due à ses mauvaises audiences.

Donald Trump «a fait de son mieux pour me faire annuler. Au lieu de cela, il a forcé des millions de personnes à regarder l'émission», a ironisé Jimmy Kimmel. «Cela s'est retourné contre lui de façon énorme.»

Jimmy Kimmel lors de la reprise son "Jimmy Kimmel Live!" show à Los Angeles, mardi.
Jimmy Kimmel lors de la reprise son "Jimmy Kimmel Live!" show à Los Angeles, mardi.
ATS

Les 6,2 millions de téléspectateurs avancés par la chaîne ABC représentent la meilleure performance de l'émission «depuis plus de 10 ans», selon un communiqué de Disney, propriétaire de la chaîne.

Et ce, alors même que l'émission n'a pas été diffusée par près de 25% des chaînes locales du pays, qui continuent de boycotter l'humoriste.

L'audience de «Jimmy Kimmel Live!» mardi a ainsi été plus de quatre fois plus importante que la moyenne de la dernière saison de l'émission.

26 millions sur les réseaux sociaux

Plus de 26 millions de personnes ont également regardé la séquence d'ouverture de l'humoriste sur les réseaux sociaux.

Jimmy Kimmel avait indigné le camp trumpiste la semaine dernière, en accusant la droite américaine d'exploiter politiquement le meurtre de l'influenceur ultraconservateur Charlie Kirk.

Dans la foulée, le patron du gendarme américain de l'audiovisuel (FCC) avait dénoncé un «comportement scandaleux» et sous-entendu qu'il pourrait retirer leur licence aux chaînes qui diffusaient l'émission.

Deux groupes possédant des dizaines de chaînes locales, Nexstar et Sinclair, ont alors annoncé refuser de diffuser l'émission, provoquant une crise qui avait conduit ABC à suspendre l'émission dans tout le pays.

Donald Trump avait immédiatement salué une «grande nouvelle pour l'Amérique» et appelé à priver d'antenne d'autres figures des «late night shows», ces émissions de fin de soirée populaires aux Etats-Unis.

«Un gouvernement qui menace de faire taire un comédien que le président n'aime pas est anti-Américain», a dénoncé Jimmy Kimmel.

