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Après une saison L'interprète de Ginny Weasley dans la série Harry Potter démissionne

Covermedia

19.5.2026 - 17:03

L'équipe de la série Harry Potter de HBO devra trouver une nouvelle comédienne pour le rôle de Ginny Weasley. Son interprète dans la première saison, Gracie Cochrane, a dû quitter le navire prématurément.

Gracie Cochrane
Gracie Cochrane

Covermedia

19.05.2026, 17:03

La jeune actrice Gracie Cochrane a abandonné son rôle de Ginny Weasley dans la série télévisée Harry Potter.

La fillette et sa famille ont publié un communiqué le 18 mai (26), révélant que cette décision était due à des « circonstances imprévues».

Les producteurs devront donc trouver une nouvelle actrice pour le rôle avant le début du tournage de la deuxième saison qui se déroulera dans les studios Leavesden, près de Londres.

« En raison de circonstances imprévues, Gracie a pris la décision difficile de se retirer de son rôle de Ginny Weasley dans la série Harry Potter de HBO après la première saison», ont déclaré les proches de l'actrice dans un communiqué commun relayé par Variety. « Le temps qu'elle a passé dans l'univers de Harry Potter a été vraiment merveilleux, et elle est profondément reconnaissante envers Lucy Bevan (la directrice de casting) et toute l'équipe de production, qui ont créé une expérience inoubliable. Gracie est très enthousiaste à l'idée des opportunités que lui réserve l'avenir.»

Un représentant de HBO a ajouté: « Nous soutenons la décision de Gracie Cochrane et de sa famille de ne pas revenir pour la prochaine saison de la série Harry Potter de HBO, et nous sommes reconnaissants de son travail sur la première saison de la série. Nous souhaitons à Gracie et à sa famille ce qu'il y a de mieux.»

Ginny Weasley, la sœur cadette de Ron Weasley, le meilleur ami de Harry Potter, ne fait qu'une brève apparition dans le livre Harry Potter à l'école des sorciers, sur lequel se base la première saison. Elle est toutefois plus présente dans le second livre, Harry Potter et la Chambre des secrets, où elle intègre l'école de sorcellerie Poudlard et se retrouve possédée par Lord Voldemort qui l'utilise pour rouvrir la Chambre des secrets.

Plus tard dans la saga, Ginny Weasley, qui a été interprétée par Bonnie Wright dans les premières adaptations des livres au cinéma, devient la compagne et l'épouse de Harry Potter.

Le tournage de la première saison s'est achevé et la sortie est prévue à Noël.

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