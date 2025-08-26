  1. Clients Privés
Il participe à un festival russe «Une honte et une insulte»: Woody Allen dans le collimateur de l'Ukraine

ATS

26.8.2025 - 07:25

L'Ukraine a dénoncé lundi la participation par visioconférence du célèbre réalisateur américain Woody Allen à un festival de cinéma de Moscou. Elle a estimé qu'il s'agissait d'une «insulte» aux victimes de l'invasion russe.

Woody Allen, maître de la comédie et de la satire sociale, ne tourne quasiment plus aux Etats-Unis.
Woody Allen, maître de la comédie et de la satire sociale, ne tourne quasiment plus aux Etats-Unis.
KEYSTONE

Keystone-SDA

26.08.2025, 07:25

Le cinéaste, âgé de 89 ans et répudié par une grande partie de son industrie en raison d'accusations d'agression sexuelle contre sa fille adoptive, s'est exprimé dimanche lors d'un événement en ligne de la Semaine du film international de Moscou.

Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a estimé que sa participation constituait «une honte et une insulte au sacrifice des acteurs et cinéastes ukrainiens qui ont été tués ou blessés par des criminels de guerre russes».

Woody Allen «choisit de fermer les yeux sur les atrocités que la Russie commet en Ukraine», a dénoncé le ministère, estimant que la culture ne devait jamais «être utilisée pour blanchir des crimes».

L'Ukraine, que la Russie a attaquée en février 2022, réclame l'isolement total du pays sur la scène internationale, y compris dans les domaines de la culture et du sport.

Kiev dénonce donc systématiquement les participations de personnalités occidentales à des événements en Russie, qui restent cependant rares depuis le début de la guerre.

Tournage en Russie?

La conférence à laquelle a participé Woody Allen était modérée par le réalisateur russe Fiodor Bondartchouk, soutien du président Vladimir Poutine.

Lors de cette session, Woody Allen a affirmé qu'il envisagerait de tourner en Russie si cela lui était proposé, selon l'agence de presse d'Etat Ria Novosti. «Si de telles propositions existaient, je m'assiérais et réfléchirais à un scénario sur le bien-être que l'on peut ressentir à Moscou et à Saint-Pétersbourg», a-t-il dit.

Selon Ria Novosti, Woody Allen a évoqué un voyage «pas très agréable» au temps de l'Union soviétique, en ajoutant que depuis «tout avait changé, la Russie est devenue merveilleuse».

Woody Allen, maître de la comédie et de la satire sociale, ne tourne quasiment plus aux Etats-Unis.

Il a vu la quasi-totalité de la profession lui tourner le dos aux Etats-Unis depuis que sa fille adoptive, Dylan Farrow, l'accuse de l'avoir agressée sexuellement lorsqu'elle était enfant.

