  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Lausanne La famille Coppola sous les projecteurs de la Cinémathèque

ATS

24.10.2025 - 11:30

La Cinémathèque suisse à Lausanne consacre un cycle à la famille Coppola, l'une des familles les plus illustres du cinéma. Dès novembre, et durant quatre mois, elle projettera des films réalisés par Francis Ford ou sa fille Sofia, mais aussi des oeuvres où ont joué sa soeur Talia Shire ou son neveu Nicolas Cage. Coup d'envoi le 2 novembre avec «Apocalypse Now», palme d'or à Cannes.

La version augmentée d'"Apocalypse Now" sera montrée à la Cinémathèque suisse (archives).
La version augmentée d'"Apocalypse Now" sera montrée à la Cinémathèque suisse (archives).
ATS

Keystone-SDA

24.10.2025, 11:30

24.10.2025, 11:45

La Cinémathèque propose la version augmentée du film, appelée «Apocalypse Now Redux». Sorti en 1979, le film original projeté en 70 mm dure 153 minutes et ne comporte alors pas de générique de début ou de fin. Une version allongée de 49 minutes est sortie en 2001, avec des scènes inédites qui permettent, selon Coppola, une «expérience plus riche, plus ample, plus texturée du film».

La séance du 2 novembre sera présentée par Alain Boillat, professeur de la Section d'histoire et esthétique du cinéma de l'Université de Lausanne. Le film a connu un tournage chaotique, les problèmes se succédant les uns aux autres. Il se passe pendant la guerre du Vietnam et raconte l'épopée du capitaine Willard (Martin Sheen) envoyé en mission au Cambodge pour assassiner un colonel rebelle (Marlon Brando) qui s'est créé un empire au milieu de la jungle.

Nicolas Cage

D'autres films de Francis Ford Coppola sont au programme comme «Peggy Sue Got Married» (1986) avec Kathleen Turner ou «Rusty James» (1983) avec Matt Dillon et Mickey Rourke. Son neveu Nicolas Cage – il a changé de nom pour éviter toute identification avec son oncle – joue dans ces deux films. Il est le fils de Talia Shire, qui a elle-même participé à la trilogie du «Parrain», mais a aussi fait partie d'autres projets comme «Rocky» (1976) avec Sylvester Stallone.

Les Coppola cultivent la créativité et la déclinent sous de multiples facettes. Si Francis Ford, figure emblématique du Nouvel Hollywood, mène des projets titanesques, ses enfants Roman et Sofia développent des voies plus intimistes, observe la Cinémathèque.

Fille et petite-fille

Deux films de Sofia Coppola sont à voir ou revoir durant la première partie du cycle qui s'étend de novembre à décembre: «Lost in Translation» (2003), avec Bill Murray et Scarlett Johansson ainsi que «Virgin Suicides» (1999) avec Kirsten Dunst. Avec «Palo Alto» (2013), place à la génération suivante: le film est signé Gia Coppola, petite-fille de Francis Ford et nièce de Sofia.

Les plus lus

Louis Sarkozy est papa: le choix du prénom est peu anodin!
«On sera vite en confrontation avec le gouvernement» - Tempête au Sénat !
George Clooney en acteur égocentrique et seul: «Je ne suis pas prêt à...»
«C'est qui ?» - Le difficile retour de Xherdan Shaqiri à Lyon
La moitié des champignons contrôlés à Lausanne n'étaient pas comestibles!
Les entreprises suisses ont-elles déjà digéré les 39% de Trump?