La Cinémathèque suisse à Lausanne consacre un cycle à la famille Coppola, l'une des familles les plus illustres du cinéma. Dès novembre, et durant quatre mois, elle projettera des films réalisés par Francis Ford ou sa fille Sofia, mais aussi des oeuvres où ont joué sa soeur Talia Shire ou son neveu Nicolas Cage. Coup d'envoi le 2 novembre avec «Apocalypse Now», palme d'or à Cannes.

La version augmentée d'"Apocalypse Now" sera montrée à la Cinémathèque suisse (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

La Cinémathèque propose la version augmentée du film, appelée «Apocalypse Now Redux». Sorti en 1979, le film original projeté en 70 mm dure 153 minutes et ne comporte alors pas de générique de début ou de fin. Une version allongée de 49 minutes est sortie en 2001, avec des scènes inédites qui permettent, selon Coppola, une «expérience plus riche, plus ample, plus texturée du film».

La séance du 2 novembre sera présentée par Alain Boillat, professeur de la Section d'histoire et esthétique du cinéma de l'Université de Lausanne. Le film a connu un tournage chaotique, les problèmes se succédant les uns aux autres. Il se passe pendant la guerre du Vietnam et raconte l'épopée du capitaine Willard (Martin Sheen) envoyé en mission au Cambodge pour assassiner un colonel rebelle (Marlon Brando) qui s'est créé un empire au milieu de la jungle.

Nicolas Cage

D'autres films de Francis Ford Coppola sont au programme comme «Peggy Sue Got Married» (1986) avec Kathleen Turner ou «Rusty James» (1983) avec Matt Dillon et Mickey Rourke. Son neveu Nicolas Cage – il a changé de nom pour éviter toute identification avec son oncle – joue dans ces deux films. Il est le fils de Talia Shire, qui a elle-même participé à la trilogie du «Parrain», mais a aussi fait partie d'autres projets comme «Rocky» (1976) avec Sylvester Stallone.

Les Coppola cultivent la créativité et la déclinent sous de multiples facettes. Si Francis Ford, figure emblématique du Nouvel Hollywood, mène des projets titanesques, ses enfants Roman et Sofia développent des voies plus intimistes, observe la Cinémathèque.

Fille et petite-fille

Deux films de Sofia Coppola sont à voir ou revoir durant la première partie du cycle qui s'étend de novembre à décembre: «Lost in Translation» (2003), avec Bill Murray et Scarlett Johansson ainsi que «Virgin Suicides» (1999) avec Kirsten Dunst. Avec «Palo Alto» (2013), place à la génération suivante: le film est signé Gia Coppola, petite-fille de Francis Ford et nièce de Sofia.