Carnet noir La fille de l'acteur Tommy Lee Jones retrouvée morte dans un hôtel

Valérie Passello

2.1.2026

Victoria, la fille de l'acteur Tommy Lee Jones a été retrouvée sans vie dans un hôtel de Californie. Les causes du décès de la femme de 34 ans restent obscures, mais ne seraient pas considérées comme suspectes.

Tommy Lee Jones et sa fille Victoria.
Tommy Lee Jones et sa fille Victoria.
Imago

Rédaction blue News

02.01.2026, 11:23

C'est peu avant 3h du matin le jour de l'An que la fille de Tommy Lee Jones, Victoria, 34 ans, a été retrouvée morte dans dans le luxueux hôtel Fairmont San Francisco, d'après «TMZ».

Contactés pour une urgence médicale, les secours n'ont pu que constater le décès sur place. Si les circonstances du drame sont encore à éclaircir, la mort de Victoria Lee Jones ne serait pas considérée comme suspecte, selon les informations de «NBC Bay Area».

Née en 1991, Victoria avait partagé l'affiche de «Men in black II» avec son père en 2002. Elle a fait différentes apparitions à l'écran jusqu'en 2006, avant de mettre sa carrière d'actrice entre parenthèses. 

