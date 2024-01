Le 8 janvier, les téléspectateurs découvriront une première série des portraits de la 19ème saison de «L'amour est dans le pré» sur M6. Un casting très masculin, avec treize candidats hommes pour deux femmes.

Les plus romantiques d'entre nous attendent impatiemment ce rendez-vous télévisuel depuis bientôt vingt ans: «L'amour est dans le pré» revient dès le 8 janvier sur M6, avec la diffusion des portraits des agriculteurs.

Comme souvent, très peu de femmes agricultrices cherchent l'amour via le programme: elles ne sont que deux à offrir leur coeur dans le petit écran pour cette 19ème cuvée, alors que treize hommes tentent leur chance.

À la fin décembre, la production a présenté les premières images des candidats. De quoi allécher les chasseurs et chasseuses de Cupidon pour les convaincre regarder l'émission.

Il faudra trois lundis (8, 15 et 22 janvier) pour en découvrir davantage sur Manuela et Karell, ainsi que sur Mickaël, Pascal, Christophe, Stéphane, Valentin, Renaud, Ludovic, Brice, Damien, Bruno, Guy, Cyril et Gilles.

Une petite pilule bleue, et ça repart!

Comme à l'accoutumée, quelques images de la nouvelle saison ont déjà filtré sur les réseaux. On découvre par exemple une partie du portrait de Gilles, 69 ans, un veuf touchant qui se dit prêt à aimer de nouveau.

Et aimer, dans tous les sens du terme! Ce que la séquence ci-dessus ne montre pas mais qui a été dévoilé par Purepeople (attention spoiler), c'est que cet agriculteur retraité a son petit secret pour être performant dans l'alcôve: «je me shoote!», confie-t-il en brandissant une pilule de Viagra. Voilà qui promet de bons moments devant le petit écran.

Enfin, «L'amour vu du pré» sera aussi au rendez-vous: les téléspectateurs pourront assister à la réaction d'anciens candidats emblématiques de «L'amour est dans le pré» face à la diffusion des portraits.