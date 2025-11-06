CinémaLa série «The Deal» primée au Geneva International Film Festival
ATS
6.11.2025 - 19:48
La série «The Deal» du réalisateur vaudois Jean-Stéphane Bron a obtenu jeudi soir le Swiss Series Storytelling Award dans le cadre du Geneva International Film Festival (GIFF). Ce prix doté de 20'000 francs récompense le meilleur scénario de série suisse.
Keystone-SDA
En six épisodes haletants de 46 minutes, Jean-Stéphane Bron raconte des négociations internationales qui se déroulent à Genève entre les Etats-Unis et les Iraniens sur la question du nucléaire. La cheffe de la mission diplomatique suisse tente de maintenir l'équilibre entre les parties.
La récompense a été remise jeudi soir lors d'une cérémonie officielle. Ce concours suisse récompensant le meilleur scénario de série avait été remis pour la première fois en 2024 à la série «Les Indociles».
Le GIFF, qui a débuté vendredi en présence de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider, se poursuit jusqu'à dimanche. Le palmarès sera dévoilé samedi soir.