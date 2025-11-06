  1. Clients Privés
Cinéma La série «The Deal» primée au Geneva International Film Festival

ATS

6.11.2025 - 19:48

La série «The Deal» du réalisateur vaudois Jean-Stéphane Bron a obtenu jeudi soir le Swiss Series Storytelling Award dans le cadre du Geneva International Film Festival (GIFF). Ce prix doté de 20'000 francs récompense le meilleur scénario de série suisse.

Le cinéaste suisse Jean-Stephane Bron, pose a l'occasion de la sortie de la serie "The Deal" sur le nucléaire iranien, au Locarno Film Festival, le lundi 4 aout 2025 à Lausanne.
Le cinéaste suisse Jean-Stephane Bron, pose a l'occasion de la sortie de la serie "The Deal" sur le nucléaire iranien, au Locarno Film Festival, le lundi 4 aout 2025 à Lausanne.
KEYSTONE

Keystone-SDA

06.11.2025, 19:48

En six épisodes haletants de 46 minutes, Jean-Stéphane Bron raconte des négociations internationales qui se déroulent à Genève entre les Etats-Unis et les Iraniens sur la question du nucléaire. La cheffe de la mission diplomatique suisse tente de maintenir l'équilibre entre les parties.

Covid-19 et grippe. Genève lance sa campagne de vaccination contre les virus de l’hiver

Covid-19 et grippeGenève lance sa campagne de vaccination contre les virus de l’hiver

La récompense a été remise jeudi soir lors d'une cérémonie officielle. Ce concours suisse récompensant le meilleur scénario de série avait été remis pour la première fois en 2024 à la série «Les Indociles».

Le GIFF, qui a débuté vendredi en présence de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider, se poursuit jusqu'à dimanche. Le palmarès sera dévoilé samedi soir.

