La série «The Deal» du réalisateur vaudois Jean-Stéphane Bron a obtenu jeudi soir le Swiss Series Storytelling Award dans le cadre du Geneva International Film Festival (GIFF). Ce prix doté de 20'000 francs récompense le meilleur scénario de série suisse.

Le cinéaste suisse Jean-Stephane Bron, pose a l'occasion de la sortie de la serie "The Deal" sur le nucléaire iranien, au Locarno Film Festival, le lundi 4 aout 2025 à Lausanne. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

En six épisodes haletants de 46 minutes, Jean-Stéphane Bron raconte des négociations internationales qui se déroulent à Genève entre les Etats-Unis et les Iraniens sur la question du nucléaire. La cheffe de la mission diplomatique suisse tente de maintenir l'équilibre entre les parties.

La récompense a été remise jeudi soir lors d'une cérémonie officielle. Ce concours suisse récompensant le meilleur scénario de série avait été remis pour la première fois en 2024 à la série «Les Indociles».

Le GIFF, qui a débuté vendredi en présence de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider, se poursuit jusqu'à dimanche. Le palmarès sera dévoilé samedi soir.