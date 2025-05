Des milliers de fans suivent la première demi-finale dans le Village de l'Eurovision

Bâle accueille le 69e Concours Eurovision de la chanson, le plus grand concours musical du monde. Pas moins de 37 pays s'y présentent, avec l'espoir de succéder à Nemo, le Biennois ayant remporté le concours l'année dernière. Nemo avait triomphé il y a un an à Malmö, en Suède, avec la chanson « The Code».

14.05.2025