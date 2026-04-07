La série «Drôles de dames» a 50 ans: retrouvailles à Hollywood

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Toujours des sœurs aujourd'hui» La série «Drôles de dames» a 50 ans: retrouvailles à Hollywood

Valérie Passello

7.4.2026

Les actrices Kate Jackson, Jaclyn Smith et Cheryl Ladd ont participé lundi au PaleyFest de Los Angeles pour fêter les 50 ans de «Drôles de dames», la série légendaire qui les a rendues célèbres dans les années 1970.

(De gauche à droite) L'actrice américaine Kate Jackson, l'actrice américaine Jaclyn Smith et l'actrice et chanteuse américaine Cheryl Ladd assistent à la célébration du 50e anniversaire de « Charlie's Angels » lors du PaleyFest LA 2026, au Dolby Theatre à Hollywood, en Californie, le 6 avril 2026. (Photo : VALERIE MACON / AFP)
(De gauche à droite) L'actrice américaine Kate Jackson, l'actrice américaine Jaclyn Smith et l'actrice et chanteuse américaine Cheryl Ladd assistent à la célébration du 50e anniversaire de « Charlie's Angels » lors du PaleyFest LA 2026, au Dolby Theatre à Hollywood, en Californie, le 6 avril 2026. (Photo : VALERIE MACON / AFP)
AFP

Agence France-Presse

07.04.2026, 13:28

07.04.2026, 13:35

Diffusée pendant cinq saisons entre 1976 et 1981, cette série est devenue un phénomène culturel ayant marqué la télévision de l'époque.

«Drôles de dames» suivait un trio de femmes ayant quitté la routine de leur emploi dans la police de Los Angeles pour devenir détectives privées au service d'un mystérieux patron nommé Charlie Townsend.

La série mettait en scène des «femmes qui s'affirmaient», a rappelé Jaclyn Smith à l'AFP sur le tapis rouge déroulé pour ces retrouvailles très attendues au mythique Dolby Theatre de Hollywood. «Ce fut révolutionnaire, cela a changé la donne pour les femmes», at-elle ajouté.

«Nous courions après le danger», a souligné la comédienne de 80 ans. «Nous n'étions pas des femmes en détresse, nous n'étions pas une épouse, une infirmière, une secrétaire, une petite amie. Nous étions ces femmes fortes capables de terrasser un homme de 90 kilos».

Pour elle, une partie de l'héritage de la série tient aussi au fait qu'elle a mis en avant la force de la solidarité entre femmes, «et c'est ce qui la rendait si belle».

Changements dans la distribution 

Kate Jackson, 77 ans, a déclaré n'avoir «jamais douté» du potentiel de la série ni du fait qu'elle deviendrait un succès d'une ampleur suffisante pour captiver le public un demi-siècle plus tard. «Elle était unique, elle était inhabituelle, et toutes les trois, nous avions une alchimie (…) nous sommes toujours des sœurs aujourd'hui», a confié l'artiste, qui s'est également entretenue avec l'AFP.

Bien que la distribution de «Drôles de dames» ait changé à plusieurs reprises, Jaclyn Smith, Kate Jackson et Cheryl Ladd, qui a remplacé Farrah Fawcett et sa crinière de lion après la première saison, ont formé le trio le plus durable de la série.

Mode & Beauté. Icône 70s : Farrah Fawcett

Mode & BeautéIcône 70s : Farrah Fawcett

Farrah Fawcett, décédée en 2009, est revenue comme «guest star» dans quelques épisodes.

Le PaleyFest, organisé par le Paley Center for Media, célèbre le meilleur de la télévision américaine. Outre l'anniversaire de «Drôles de dames», l'édition de cette année propose des présentations et des tables rondes avec les stars des succès d'Apple TV «Pluribus», «Shrinking» et «Your Friends & Neighbors».

Le festival programme également des tables rondes avec les interprètes et créateurs de «Nobody Wants This» et «Emily in Paris» de Netflix, de «The Pitt », le drame médical de HBO Max, ainsi qu'un coup d'œil sur le retour de la comédie «Scrubs», diffusée sur ABC.

pr/lb/glr/cel

Les plus lus

France: on en sait plus sur l'accident de TGV
Citée dans les dossiers Epstein, Gigi Hadid brise le silence
Un ex-skieur aurait détourné 30 millions d’euros de sa fédération !
«Une civilisation entière va mourir ce soir», assène Trump
La série «Drôles de dames» a 50 ans: retrouvailles à Hollywood
«Je pourrais parler longtemps des aspects négatifs, mais...»