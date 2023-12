La Suisse a été éliminée de la course aux Oscars étrangers lors du tour préliminaire jeudi. «Foudre», premier long métrage de la réalisatrice genevoise Carmen Jaquier, n'a pas été retenu dans la sélection de la catégorie «meilleur film international».

La remise des Oscars aura lieu le 10 mars 2024 à Los Angeles. sda

Des films de 88 pays étaient en lice dans cette catégorie, a annoncé l'Académie des Oscars à Beverly Hills, en Californie. Sur les quinze créations retenues, figurent notamment le film français «La Passion de Dodin Bouffant» du réalisateur d'origine vietnamienne Tran Anh Hung et le long métrage de l'Allemand Wim Wanders «Perfect Days», tourné au Japon.

Parmi les autres pays représentés: la Finlande ("Les Feuilles mortes"), l'Italie ("Io Capitano"), la Grande-Bretagne ("The Zone of Interest"), l'Espagne ("Le Cercle des neiges") et l'Ukraine ("20 Days in Mariupol").

Cinq films seront sélectionnés parmi cette liste le 23 janvier prochain pour la phase finale. La remise des Oscars aura lieu le 10 mars 2024 à Los Angeles.

Film d'une «rare sensualité»

L'Office fédéral de la culture (OFC) avait annoncé en août avoir sélectionné le long métrage de Carmen Jaquier pour représenter la Suisse aux Oscars.

Avec ce film d'une «rare sensualité», la réalisatrice «explore avec subtilité le monde de la sexualité et celui de la foi. Il captive par sa mise en scène tout en nuances et la puissance évocatrice de ses images», avait estimé le jury helvétique.

L'action de «Foudre» se situe en été 1900 dans une vallée du sud des Alpes. Le film, tourné dans le Binntal dans le Haut-Valais, raconte l'histoire d'une jeune femme de 17 ans, Elizabeth (Lilith Grasmug), qui s'apprête à prononcer ses voeux quand le décès brutal de sa soeur aînée l'oblige à retrouver sa famille et la vie de labeur qu'elle avait quittée cinq ans plus tôt.

Les mystères qui entourent la mort de sa soeur la poussent à se battre pour son droit à mener la vie qu'elle souhaite.

Produit par la société genevoise Close Up, «Foudre» a été présenté en première mondiale l'an dernier au Festival de Toronto. Il a ensuite réalisé «une remarquable carrière» dans les festivals internationaux, remportant plusieurs prix.

ot