Sortie ciné «Lady Nazca»: L'incroyable histoire de celle qui balayait le désert

Valérie Passello

9.12.2025

Inspiré de faits réels, le film «Lady Nazca» sort ce 10 décembre au cinéma. On y découvre l'histoire de Maria, une jeune Allemande grâce à qui les mystérieuses et monumentales lignes de Nazca, au Pérou, ont pu être préservées pour la postérité. Une histoire inspirante, signée du réalisateur suisse Damien Dorsaz, avec, notamment, l'acteur français Guillaume Gallienne. Rencontre.

Guillaume Gallienne: «Ne baissez pas les bras! Si ça fait sens en vous, vous ne vous trompez pas»

Guillaume Gallienne: «Ne baissez pas les bras! Si ça fait sens en vous, vous ne vous trompez pas»

Inspiré de faits réels, le film «Lady Nazca» sort ce 10 décembre au cinéma. Une histoire inspirante, signée du réalisateur suisse Damien Dorsaz, avec, notamment, l'acteur français Guillaume Gallienne.

03.12.2025

Valérie Passello

09.12.2025, 09:00

09.12.2025, 09:19

Peut-être n'avez-vous jamais entendu parler de Maria Reiche. Pourtant, le travail acharné de cette Allemande a permis de préserver des vestiges aujourd'hui connus dans le monde entier: les lignes de Nazca, au Pérou.  

Le réalisateur Damien Dorsaz a eu l'opportunité de rencontrer cette femme hors du commun en 1996, deux ans avant sa mort. Une rencontre qui a fortement marqué le réalisateur. À l'époque, il écrivait dans son journal: «Maria Reiche restera pour les Péruviens la femme qui a découvert et aimé leur culture ; pour le monde, elle restera la pionnière de Nazca ; pour moi, elle restera cette femme qui m’a fait prendre conscience de la force de ma vie et de ce que je pouvais en faire».

Après avoir signé en 2006 un documentaire sur cette femme au destin hors du commun, il signe désormais «Lady Nazca», un film librement inspiré du parcours de l'Allemande. Il le décrit d'ailleurs non comme un énième biopic, mais comme une quête initiatique, qu'il résume ainsi: «Un être trouve ce qu’il veut faire de sa vie et trouve sa connexion profonde avec le monde.»

Le film est principalement porté par l'actrice Devrim Lingnau, qui joue le rôle de Maria. Et c'est Guillaume Gallienne qui incarne la personne qui va changer sa vie: Paul d'Harcourt, un archéologue français qui cherche une traductrice et va donc faire appel à elle. Il va faire découvrir à Maria le désert de Nazca, pensant alors que les fameuses lignes sont d'anciens canaux d'irrigation. Mais la jeune femme a une autre intuition...

«Il se trouve que Damien Dorsaz est mon meilleur ami depuis que j'ai l'âge de 19 ans», relate Guillaume Gallienne. «À 22 ans, il a fait ce premier voyage au Pérou et il a entendu parler de cette femme. Il est allé à sa rencontre et lui-même a, pour le coup, trouvé un sens à sa vie.» 

«C'est vraiment comme un poème»

C'est donc l'inspiration transmise par Maria Reiche que le réalisateur a souhaité transmettre dans son film. Ce que l'on peut retirer de l'acharnement d'un petit bout de femme qui a littéralement balayé le désert pendant 50 ans de sa vie, pour restaurer des vestiges et les faire connaître et protéger. «Damien, ce n'était pas tant l'héroïsme qui l'intéressait, que la poésie de cette femme qui, tout d 'un coup, trouve un sens à sa vie, trouve une vraie passion, et le temps qu'elle a mis pour faire en sorte que cette passion s'aligne -sans mauvais jeu de mots- avec l'univers, avec le monde. Donc c'est vraiment comme un poème», souligne Guillaume Gallienne.

Et le chemin a été long pour le réalisateur, ajoute Guillaume Gallienne: «Il se trouve que Damien lui-même, il a un peu balayé le désert pendant 18 ans pour faire ce film parce que cette poésie-là, les gens ne répondaient pas tellement à ça».

Désert de Nazca. Lignes de Nazca: nouveaux géoglyphes découvertes grâce à l'IA

Désert de NazcaLignes de Nazca: nouveaux géoglyphes découvertes grâce à l'IA

Ce que l'acteur retient, tant du parcours de Maria Reiche que du chemin de croix de son ami Damien Dorsaz pour enfin réaliser son film? «Quand on découvre une passion en soi, quand intimement, on a quelque chose qui s'allume, le monde n'est pas forcément prêt à l 'accueillir. Mais ça ne veut pas dire que le monde est hostile. Il va falloir un chemin plus ou moins long pour faire résonner cette évidence qu'on a en soi, avec les autres, avec le reste du monde. Et ça peut prendre du temps. Et Damien, ce qu'il raconte, c'est ça, de dire: 'Ne baissez pas les bras! Si ça fait sens en vous, vous ne vous trompez pas'», conclut Guillaume Gallienne.

«Lady Nazca», un film inspirant, servi par des images magnifiques, autour d'un mystère archéologique qui continue de fasciner.

Notre note: 09/10

