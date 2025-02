«L'Amour est dans le pré»: Valentin explique pourquoi il a quitté Flavie

Durant neuf mois, Valentin et Flavie ont ému les téléspectateurs de «L'Amour est dans le pré». Mais l'agriculteur a mis un terme à leur relation. Il s'en explique auprès de nos confrères d'«Actu Normandie».

Valentin explique pourquoi il a quitté Flavie L'agriculteur, qui ne veut pas se prendre la tête, a assez peu apprécié le côté "directif" de celle qui fut sa compagne durant 9 mois. 28.02.2025

Rédaction blue News Valérie Passello

L'agriculteur de 26 ans n'est pas du genre loquace, mais lorsqu'il a décidé quelque chose, il finit par le dire. C'est auprès de nos confrères d'«Actu Normandie » que Valentin est revenu sur sa récente rupture avec la Bretonne Flavie. Leur histoire avait touché les téléspectateurs, notamment parce que le jeune homme avait soutenu sa prétendante lorsqu'elle avait appris souffrir d'un cancer au tout début du tournage de la saison 19.

Mais après 9 mois de relation, Valentin a rompu. Jusque-là, seul le son de cloche de la belle avait été entendu. Elle était restée plutôt discrète sur les motivations de l'agriculteur, mais avait signifié aux médisants que c'est bien lui qui avait pris la décision de rompre, et pas elle.

C'est le côté directif de Flavie qui a fini par peser, avoue Valentin à nos confrères d'«Actu Normandie»: «Elle était tout le temps à tout vouloir décider.» Puis il ajoute: «Moi, je vis au jour le jour, je me prends pas la tête.»

L'habitant de de Saint-Lô, dans la Manche, n'a pas non plus apprécié l'importante activié de Flavie sur les réseaux sociaux. Alors qu'il est d'une nature discrète, elle avait tendance à étaler tous leurs faits et gestes en ligne: «On était à peine arrivés qu’elle avait posté notre lieu de vacances sur les réseaux», illustre-t-il, en évoquant un séjour au ski.

La ferme d'abord, la femme on verra...

Voilà pour ce qui concerne les motifs de la rupture, une décision que Valentin avoue avoir «mis un peu de temps» à annoncer à l'intéressée, avec qui il a encore récemment participé à «L'Amour vu du pré».

S'il se dit ouvert à l'amour, rencontrer une femme n'est désormais plus sa priorité: il compte se concentrer sur son exploitation, qu'il a quelque peu délaissée le temps du tournage de l'émission. On risque de le revoir dans «L'Amour vu du pré», mais plus aux côtés de Flavie: il pourrait réagir aux épisodes de la 20ème saison de «L'Amour est dans le pré» en compagnie de son ami Pascal, rencontré lors de l'aventure télévisuelle de M6.

Mais même si son couple n'a pas duré, Valentin affirme qu'il ne regrette pas du tout d'avoir participé à l'émission portée par Karine Le Marchand: «Ça m’a ouvert, je suis plus sûr de moi», conclut-il.