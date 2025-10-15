Elle claque la porte: «France TV a eu des exigences que je n'accepte pas»

Laurence Boccolini claque la porte de France Télévisions. Mais ce n'est pas de «gaité de coeur» que l'animatrice du «Mot de passe» rend son tablier !

Trop, c'est trop... et Laurence Boccolini n'est pas de celles qui se laissent faire ! Covermedia

Covermedia Covermedia

L'animatrice bien connue pour son franc-parler a pris une décision irrévocable.

Laurence Boccolini, qui a été remplacée sur France 2 à la présentation des Enfants de la télé depuis la rentrée par Faustine Bollaert, devait renégocier son contrat avec France Télévision. L'entreprise publique lui a laissé l'animation du Mot de passe : le duel et assuré qu'elle aurait à sa charge quelques émissions en « prime time ». Or ces promesses se sont concrètement accompagnées, quand l'heure a été venue de signer un contrat en bonne et due forme, de singulières « exigences » que Laurence Boccolini n'a pas voulu accepter. Elle a résumé les faits dans un communiqué pour l'AFP.

« France TV, dans d'ultimes tractations menées avec mon conseil, a eu des exigences que je n'accepte pas », indique l'ancienne du Maillon faible. « Il n'était pas à mes yeux envisageable qu'en contrepartie de la promesse de quelques émissions en prime time en 2026 complétées de l'animation du programme court «Mot de passe», je doive consentir l'exclusivité de mes prestations télévisuelles à la chaîne » explique-t-elle.

Il ne lui reste alors qu'une issue : partir. « Je prends à regret la décision de quitter France TV ». Toutefois, celle qui va désormais retrouver ses fans sur sa chaine YouTube avec son podcast Sillage précise que cette décision n'est pas prise « de gaieté de cœur ».

La direction du service public a donné sa réponse dans un communiqué, tout en taclant au passage l'animatrice qui les laisse en plan au moment où doit être tournée une série d'émissions du programme court qu'elle anime. « France Télévisions prend acte du souhait de Laurence Boccolini de ne pas animer l'émission «Mot de passe» dont le tournage devait démarrer demain (mercredi), ainsi que des autres émissions de prime time qui lui ont été proposées ces dernières semaines, notamment Le Quiz des champions. Laurence Boccolini est une très grande animatrice : France Télévisions lui souhaite tout le meilleur pour la suite. »

Entre Laurence Bocolini et France Télévisions, les relations étaient tendues depuis que l'animatrice n'avait, dit-elle, pas été prévenue de son remplacement par Faustine Bollaert. Elle aurait appris la nouvelle dans la presse.

« Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai quitté ma dernière émission, on se donne rendez-vous le 31 août pour tourner la première de la rentrée. Et au moment où j'ai voulu refaire signer, personne ne me répondait, mais personne ! (...) Et j'ai appris sur jeanmarcmorandini.com que ce n'était plus moi ! On m'a alors dit qu'on voulait une nouvelle incarnation pour ne pas dire que j'étais remplacée ! Personne ne m'a expliqué pourquoi, alors que les audiences étaient bonnes et qu'il n'y avait aucun problème », dit-elle dans un extrait d'une émission (non encore diffusée) de Jordan de Luxe que relaye Le Parisien.