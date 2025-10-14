  1. Clients Privés
Virée comme une malpropre Laurence Boccolini: «Je n'ai pas compris ce qui s'est passé»

Covermedia

14.10.2025 - 10:29

Laurence Boccolini s'est exprimée à cœur ouvert sur son éviction choc des Enfants de la télé cet été. L'animatrice a dénoncé, auprès de Jordan de Luxe, le «silence» qu'elle a constaté au sein de France Télévisions juste avant l'annonce de son départ.

Covermedia

14.10.2025, 10:29

14.10.2025, 10:49

Laurence Boccolini s'est ouverte en toute franchise sur son éviction des Enfants de la télé.

L'animatrice et son public ont appris en juin dernier qu'elle ne reviendrait pas sur le plateau de l'émission de France 2 qu'elle animait depuis 2023 à la suite de Laurent Ruquier. Peu de temps après, on apprenait le nom de sa remplaçante: Faustine Bollaert.

Ce changement soudain et le silence qui a précédé dans les bureaux de France Télévisions ont été un choc pour Laurence Boccolini, comme elle l'a confié dans un prochain épisode de l'émission Jet de Luxe, dont un extrait a été dévoilé sur le site de Jean-Marc Morandini.

« Je n'ai pas compris ce qui s'est passé», a-t-elle commencé. « J'ai quitté ma dernière émission, on se donne rendez-vous le 31 août pour tourner la première de la rentrée... Et après, il faut faire signer un contrat, vous avez trois semaines et au moment où j'ai voulu le faire signer, personne ne me répondait, mais personne!»

L'ancienne animatrice du Maillon Faible a fini par comprendre « deux jours» avant l'annonce de son éviction, grâce à une personne « haut placée», qu'elle allait être « remplacée». Une nouvelle qui a laissé place à l'incompréhension, alors que les audiences de son émission «cartonnaient» et que le mercato des médias touchait à sa fin.

«Sororité» mon oeil!

La présentatrice s'est alors inquiétée de son «chiffre d'affaires», principalement fourni par Les Enfants de la télé, n'étant pas salariée. Or, même lorsque le nom de sa remplaçante, Faustine Bollaert, a été annoncé quelques jours plus tard, Laurence Boccolini est restée sans réponse sur les raisons de ce changement. Et la prise de contact de l'animatrice de Ça commence aujourd'hui n'a rien arrangé.

« Elle m'a envoyé un SMS au milieu de l'été, très tard le soir, me disant qu'elle était désolée, qu'elle n'était pas au courant que je n'avais plus rien et qu'elle m'assurait de sa sororité», s'est souvenue Laurence Boccolini, qui n'a particulièrement pas apprécié ce dernier point. « Il faut arrêter avec «sororité», ça ne veut plus dire grand-chose», a-t-elle tranché, admettant ne pas avoir été « bienveillante» dans sa réponse, alors qu'elle aurait préféré un appel. « Ça m'a mis en colère», a ensuite expliqué Laurence Boccolini au sujet de la situation. « C'est une frustration et on ne me l'avait jamais fait à 62 ans. Je suis mal (...) j'ai une société de production et je n'ai plus une facture qui rentre depuis mai.»

L'animatrice n'est pas sans projet, puisqu'elle vient de lancer sa chaîne YouTube. Laurence Boccolini a décrit, dans un premier teaser, son podcast qui s'intitule « Sillage», comme « un souvenir parfumé qu'on laisse derrière soi, un voyage à travers les souvenirs» olfactifs que raconteront ses invités, et dont le premier épisode devrait être disponible cette semaine.

