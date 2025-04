Laurence Fishburne a révélé qu'il n'avait pas été retenu pour jouer dans Matrix Resurrections. Dans l'émission The View, l'acteur américain a indiqué qu'il avait pourtant proposé de rejoindre le casting.

Laurence Fishburne a déclaré que son offre d'apparaître dans la suite de The Matrix avait été rejetée. Covermedia

La star de 63 ans, nommée aux Oscars, a joué le rôle de Morpheus dans le film original emblématique de 1999 et l'a repris dans les suites Matrix Reloaded et Matrix Revolutions, toutes deux sorties en 2003. Le volet suivant, intitulé Matrix Resurrections, est sorti en 2021 avec Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss reprenant leurs rôles de Neo et Trinity, tandis que Yahya Abdul-Mateen II jouait une version plus jeune de Morpheus. Laurence Fishburne n'apparaissait que brièvement dans des images d'archives.

Lors de son passage à l'émission The View jeudi, le comédien a expliqué qu'il avait demandé aux réalisateurs s'il pouvait participer au quatrième film, mais que son offre avait été rejetée.

« J'ai proposé mes services pour le quatrième Matrix, et ils n'ont pas bien réagi. Ce n'est pas comme si je n'avais pas dit «Oh, j'aimerais vous offrir mes services». Je l'ai fait. Et pour une raison ou une autre, cela ne s'est pas produit», a révélé Laurence Fishburne.

L'année dernière, il a été révélé qu'un cinquième film de la franchise était en cours de développement. Le scénariste de Buffy contre les vampires, Drew Goddard, est pressenti pour écrire et réaliser le long-métrage, tandis que la co-créatrice du film original, Lana Wachowski, sera productrice exécutive.

Lorsqu'on lui a demandé s'il reviendrait pour le cinquième film, Laurence Fishburne a répondu: « Cela dépend des circonstances, des personnes impliquées, de la qualité du scénario, s'ils me proposent.... Donc, vous savez, nous verrons.»