La Fondation vaudoise pour la culture (FVPC) a dévoilé les noms de ses lauréats 2024. Le cinéaste Germinal Roaux reçoit le Grand Prix doté de 50'000 francs. Les récompenses seront remises le 29 novembre à Plateforme 10, à Lausanne.

La FVPC attribue une fois par an des prix à des personnalités vaudoises ou habitant le canton de Vaud. L'objectif est d'honorer, récompenser et mettre en évidence des artistes et de leur donner les moyens matériels de poursuivre leur oeuvre, explique mercredi le canton.

Photographe et cinéaste, Germinal Roaux est honoré pour avoir «enrichi le pays par une oeuvre forte et une approche neuve», souligne un communiqué. Le prix le récompense pour l'ensemble de sa carrière, alors que son nouveau film «Cosmos» tourne dans les festivals.

Six autres distinctions dotées de 20'000 francs chacune donnent un «coup de projecteur» sur une force artistique du canton. Ils sont décernés à l'écrivain Mathias Howald, à la danseuse Marie-Caroline Hominal, aux artistes visuelles Pauline Boudry / Renate Lorenz, ainsi qu'aux musiciens Stephan «Mandrax» Kohler et Sébastien Kohler.

Le Prix de la culture du bâti va à Fanny Pilet. Enfin, le Prix de l'éveil (qui suscite l'éveil du public, jeune ou adulte) à l'auteure de littérature enfantine Christine Pompéi.

