FR

Lausanne Zoom sur les films de Claire Denis à la Cinémathèque

ATS

8.3.2026 - 10:27

La Cinémathèque suisse, à Lausanne, consacre un cycle à l'oeuvre de la réalisatrice française Claire Denis. Elle projette quatorze de ses films, dont sa dernière oeuvre «Le cri des gardes» en avant-première le 17 mars prochain.

Claire Denis sera présente lors de la projection au cinéma Capitole (archives).
ATS

Keystone-SDA

08.03.2026, 10:27

08.03.2026, 10:40

La réalisatrice sera présente lors de cette projection organisée en collaboration avec le FIFDH. Le film est en effet montré en compétition au Festival du film et forum international sur les droits humains qui se tient du 6 au 15 mars à Genève.

Tourné en anglais avec Matt Dillon et Isaach de Bankolé, le film se situe quelque part en Afrique de l'Ouest, sur le chantier d'une grosse entreprise. Un soir, un homme se plante devant les barrières pour réclamer le corps de son frère, ouvrier mort sur le site le jour même. Ce huis clos est librement inspiré de la pièce de Bernard-Marie Koltès, «Combat de nègre et de chiens», écrite en 1979.

Avec ce film, Claire Denis retourne en Afrique pour raconter une histoire de colonialisme, économique cette fois-ci, une thématique qui l'a suivie tout au long de sa carrière. En 1988, son premier film «Chocolat» mettait en scène une famille blanche vivant au Cameroun à la veille de l’indépendance, avec déjà Isaach de Bankolé.

Figure marquante

Claire Denis est une figure marquante du cinéma contemporain français et international. Elle passe son enfance en Afrique avant d’étudier le cinéma en France. Elle réalise des courts-métrages et assiste des cinéastes reconnus comme Jacques Rivette, Roberto Enrico, Costa-Gavras ou encore Wim Wenders.

Yverdon. Le Centre d'art contemporain s'engouffre dans les territoires de la nuit

YverdonLe Centre d'art contemporain s'engouffre dans les territoires de la nuit

Elle a réalisé une trentaine de films dont «Nénette et Boni», Léopard d'or en 1996 au festival de Locarno, «Beau Travail», présenté à la Mostra de Venise en 1999, ou «Trouble Every Day» avec Béatrice Dalle et Vincent Gallo, projeté en 2001 au festival de Cannes. Après «Un beau soleil intérieur» (2017) avec Juliette Binoche, elle retrouve l’actrice pour «High Life» (2018).

