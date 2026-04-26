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Un démarrage qui bat tous les records Le biopic sur Michael Jackson en tête du box-office nord-américain

ATS

26.4.2026 - 21:40

Le biopic très attendu consacré au roi de la pop Michael Jackson a écrasé la concurrence au box-office nord-américain ce weekend avec 97 millions de dollars de recettes. Il s'agit des estimations du secteur publiées dimanche.

Neveu de Michael, Jaafar Jackson incarne son oncle au cinéma dans le biopic intitulé «Michael» (archives).
Neveu de Michael, Jaafar Jackson incarne son oncle au cinéma dans le biopic intitulé «Michael» (archives).
ATS

Keystone-SDA

26.04.2026, 21:40

26.04.2026, 21:49

«Michael» revient sur la première partie de la vie de Michael Jackson et son ascension vers le succès. Le rôle principal est joué par Jaafar Jackson, le neveu de l'artiste décédé en 2009.

«C'est un démarrage qui bat tous les records pour une comédie musicale biographique», a déclaré David A. Gross, analyste du cabinet Franchise Entertainment Research.

Néanmoins, «la plupart des critiques estiment que le film est superficiel et élude les aspects les plus complexes de la vie de l'artiste», a-t-il ajouté, faisant référence aux accusations de pédocriminalité visant la pop star. La production a laissé entendre qu'un deuxième opus était en préparation.

Mario deuxième

Après avoir passé les dernières semaines en tête du classement, «Super Mario Galaxy, le film», basé sur le très populaire jeu vidéo de Nintendo, est descendu en deuxième position du classement, engrangeant 21,2 millions de dollars.

«Projet dernière chance» décroche quant à lui la troisième place avec 13,2 millions de dollars de recettes. Ce film d'Amazon MGM Studios met en vedette Ryan Gosling dans le rôle d'un professeur devenu astronaute qui se réveille à bord d'un vaisseau spatial avec pour mission de sauver la Terre, menacée par l'extinction du Soleil.

Le film d'horreur «Le réveil de la momie», racontant l'histoire d'une jeune fille possédée par un démon, se place en quatrième place avec 5,6 millions de dollars de recettes.

Le couple formé par Robert Pattinson et Zendaya clôture ce top 5 avec leur film «The Drama», avec 2,6 millions de dollars de recettes.

Voici le reste du top 10:

«Jumpers» (1,9 million de dollars)

«Toi, moi et la Toscane» (1,5 million)

«Over Your Dead Body» (1,4 million)

«Plus fort que moi» (640'000)

«Normal» (625'000)

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