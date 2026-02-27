Le César de la meilleure actrice a été remis jeudi à Léa Drucker pour son rôle d'enquêtrice de la «police des polices» qui instruit une bavure policière pendant une manifestation de gilets jaunes dans «Dossier 137».

Léa Drucker, qui a reçu son trophée des mains de l'acteur Jean Dujardin, a tenu à remercier «les deux enquêtrices de l'IGPN grâce à qui j'ai pu m'approcher au plus près de la vérité de cette fonction très délicate et inconfortable, qui suscite la méfiance de toute part». KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

C'est le deuxième César de l'actrice de 54 ans, après «Jusqu'à la garde» en 2019, faisant de Léa Drucker une des rares comédiennes récompensées deux fois aux côtés d'Isabelle Huppert, Catherine Deneuve ou Nathalie Baye.

Dans le film, son personnage se retrouve piégé entre la colère des manifestants et la suspicion de ses collègues policiers, qui la considèrent comme un traître.

«On est dans une période où la vérité est malmenée, abîmée, très fragilisée, et où la profusion d'images et d'informations nous ne nous permet pas toujours d'y voir clair», a-t-elle poursuivi sur la scène de l'Olympia, qui accueillait la cérémonie.

«Je réalise plus que jamais combien le cinéma et les films nous offrent une respiration nécessaire», a-t-elle insisté.

Comédienne discrète, Léa Drucker s'est construit une carrière solide avec des rôles variés en plus de 30 ans au cinéma, au théâtre ou à la télévision, où elle s'est illustrée notamment dans la série «Le Bureau des légendes».