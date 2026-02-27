Le César du meilleur acteur a été remis jeudi soir à Laurent Lafitte pour son rôle inspiré du photographe François-Marie Banier dans «La femme la plus riche du monde», comédie sur l'affaire Bettencourt.

Considéré comme l'un des plus doués de sa génération et sociétaire de la Comédie-Française entre 2012 et 2024, Laurent Lafitte est un des acteurs les plus populaires du cinéma français. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

C'est le premier César de l'acteur de 52 ans, l'un des plus populaires du cinéma français, qui avait déjà été nommé à trois reprises pour des seconds rôles sans jamais avoir été récompensé.

Je suis bouleversé que vous me remettiez ce prix ce soir», a dit Laurent Lafitte à Isabelle Adjani, qui lui a transmis le trophée.

«J'aimerais dédier ce César à la France parce que, quand j'étais jeune comédien, j'ai pu avoir une formation gratuite», a souligné l'acteur, rappelant son passage au Conservatoire national supérieur d'art dramatique.

«Je ne sais pas s'il y a d'autres pays qui offrent ça aux jeunes acteurs. Donc merci la France», a-t-il poursuivi.

Physique de jeune premier bon chic bon genre et humour ravageur, il a enchaîné ces dernières années les succès publics au cinéma comme dans «Le comte de Monte-Cristo» mais aussi au théâtre, en jouant Zaza dans «La Cage aux folles».

Il a également incarné Bernard Tapie dans une série produite par Netflix, qui lui a valu une nomination aux International Emmy Awards