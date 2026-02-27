  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Cinéma Le César du meilleur acteur remis à Laurent Lafitte

ATS

27.2.2026 - 07:32

Le César du meilleur acteur a été remis jeudi soir à Laurent Lafitte pour son rôle inspiré du photographe François-Marie Banier dans «La femme la plus riche du monde», comédie sur l'affaire Bettencourt.

Considéré comme l'un des plus doués de sa génération et sociétaire de la Comédie-Française entre 2012 et 2024, Laurent Lafitte est un des acteurs les plus populaires du cinéma français.
Considéré comme l'un des plus doués de sa génération et sociétaire de la Comédie-Française entre 2012 et 2024, Laurent Lafitte est un des acteurs les plus populaires du cinéma français.
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.02.2026, 07:32

C'est le premier César de l'acteur de 52 ans, l'un des plus populaires du cinéma français, qui avait déjà été nommé à trois reprises pour des seconds rôles sans jamais avoir été récompensé.

Je suis bouleversé que vous me remettiez ce prix ce soir», a dit Laurent Lafitte à Isabelle Adjani, qui lui a transmis le trophée.

«J'aimerais dédier ce César à la France parce que, quand j'étais jeune comédien, j'ai pu avoir une formation gratuite», a souligné l'acteur, rappelant son passage au Conservatoire national supérieur d'art dramatique.

«Je ne sais pas s'il y a d'autres pays qui offrent ça aux jeunes acteurs. Donc merci la France», a-t-il poursuivi.

Considéré comme l'un des plus doués de sa génération et sociétaire de la Comédie-Française entre 2012 et 2024, Laurent Lafitte est un des acteurs les plus populaires du cinéma français.

Physique de jeune premier bon chic bon genre et humour ravageur, il a enchaîné ces dernières années les succès publics au cinéma comme dans «Le comte de Monte-Cristo» mais aussi au théâtre, en jouant Zaza dans «La Cage aux folles».

Il a également incarné Bernard Tapie dans une série produite par Netflix, qui lui a valu une nomination aux International Emmy Awards

Les plus lus

Les employés de Migros outrés par une affiche «anti-loisirs»
Crans-Montana: les avocats des Moretti sortent du silence et parlent de «lynchage»
Ce qui va changer en Suisse dès le 1er mars
Comment une influenceuse de droite sème le chaos au sein de la base de Trump
Melania Trump «va entrer dans l'histoire»
L’audition d’Hillary Clinton suspendue après la diffusion d’une photo