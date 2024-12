Plusieurs films helvétiques ont dépassé la barre des 100'000 entrées dans le monde cette année. «Le procès du chien», le premier long métrage de et avec la réalisatrice franco-suisse Laetitia Dosch a déjà enregistré 130'000 spectatrices et spectateurs au compteur en France uniquement.

Keystone-SDA, bu, ats ATS

Vendue dans plus de 17 territoires, la comédie judiciaire de Laetitia Dosch sur les droits des animaux – coproduite, majoritairement par la Suisse, par Lionel Baier, de la société Bande à part Films et la RTS – est devenue le film suisse le mieux commercialisé à l'international en 2024, indique Swiss Films dans sa rétrospective.

Plusieurs coproductions, avec une participation suisse minoritaire, ont enregistré encore davantage d'entrées: «La chimère» de la réalisatrice italienne Alice Rohrwacher, 245'000; «Sidonie au Japon» avec Isabelle Huppert, 241'000; «Gloria!», réalisée par la jeune actrice et chanteuse italienne Margherita Vicario, 215'000; «Le théorème de Marguerite» de la réalisatrice franco-suédoise Anna Novion (134'000) et «Stella. Une vie» sur une trahison à l'époque nazie, 127'000.

«Il s'agit plutôt d'un bon résultat», a précisé Swiss Films à Keystone-ATS. En 2022 et 2023, seules trois coproductions par année ont réalisé plus de 100'000 entrées dans le monde.

Le parcours de «Reinas»

Si le film «Reinas» (Reines) de Klaudia Reynicke, une coproduction suisse, péruvienne et espagnole, n'a pas été retenu pour l'Oscar du meilleur film international, son parcours à l'étranger ne s'arrête pas là.

Vendu dans 15 pays dont les États-Unis, «Reinas» a été nommé dans la catégorie meilleur film international au Satellite Award, un prix américain décerné depuis 1997 par des journalistes de l'International Press Academy. Après une première sélection au Sunday Festival, le film a aussi remporté le prix Generation Kplus à la Berlinale et le prix du public à Locarno.

Des acteurs suisses se sont également fait remarquer. L'actrice Ella Rumpf a été sacrée meilleure Révélation féminine lors des Césars 2024 pour son rôle principal dans «Le théorème de Marguerite». Deux autres actrices figurent sur la «shortlist» pour les Révélations féminines aux Césars 2025: Melodie Simina et Souheila Yacoub.

Docus au cinéma

Les documentaires suisses ont également trouvé leur public dans les cinémas. Primé à Angers, Biarritz et Montréal, «Riverboom», un road trip loufoque du cinéaste romand Claude Baechtold en Afghanistan en 2002, a enregistré près de 40'000 entrées dans les salles françaises.

Portrait du Dalaï-lama, «Wisdom of hapiness – a heart-to-heart with the Dalaï-lama» de Barbara Miller et Philip Delaquis a déjà été vu par plus de 34'000 personnes depuis sa sortie en salles en Allemagne et en Autriche en novembre.

Le cinéma documentaire suisse a aussi connu un démarrage fulgurant dans les festivals cette année. Pour n'en citer qu'un, l'International Documentary Film Festival d'Amsterdam a proposé pas moins de dix titres au programme.

«Davos 17», la série la plus chère

Les séries ne sont pas en reste. «Davos 17», la série coproduite la plus chère du cinéma suisse à ce jour, selon Swiss Films, a été vendue dans plus de 20 territoires sur quatre continents et diffusée dans de nombreux pays européens (DE, AT, IT, PT, ES, EE, PL, HU). L'actrice américano-suisse Dominique Devenport tient le rôle principal dans ce drame d'espionnage historique.

Autre série helvétique à avoir rejoint les plateformes de streaming internationales, «Winter Palace», une production Netflix franco-romande du réalisateur fribourgeois Pierre Monnard, a fêté sa première mondiale lors du festival genevois, le GIFF, et est diffusée en Suisse à partir du 26 décembre. Elle sera disponible sur Netflix dans de nombreux pays européens dès février 2025 (notamment en CH, FR, DE, IT, AT, ES).

Cet été, le Festival du film de Locarno a intégré pour la première fois une série suisse et romande dans sa programmation: «Espèce menacée» avec notamment l'humoriste Vincent Veillon (Rita Productions, RTS). Disponible sur les plateformes de streaming helvétiques, elle sera diffusée à la télévision début 2025.

La quatrième et dernière saison de la série policière suisse-alémanique «Tschugger» ("Flics» en dialecte haut-valaisan) a été présentée au Festival du film de Zurich (ZFF) sous le format d'un film, intitulé «Tschugger – Der Lätscht Fall» (Flic – La dernière affaire). Lancé cet automne dans les cinémas suisses, il a enregistré jusqu'à présent 90'000 entrées. Dès 2025, il sera disponible sur Netflix et sur Sky en Autriche, en Allemagne et en Suisse.

Le cinéma suisse à Cannes

Pays d'honneur du Marché du film de Cannes en 2024, la Suisse s'est offert une présence de premier plan. Côté festival, quatre productions romandes ont été présentées en première mondiale, dont «Le procès du chien» de Laetitia Dosch. L'actrice indienne Anasuya Sengupta, qui joue dans la co-poduction suisse «The shameless» (L'effrontée) du réalisateur bulgare Konstantin Bojanov a remporté le prix de la meilleure actrice à Cannes dans la section «Un certain regard».

Présenté à Cannes, «Sauvages», le film d'animation du réalisateur valaisan Claude Barras, – coproduite, majoritairement par la Suisse, Nadasdy Film à Genève -, figurait peu après en compétition au festival du film d'animation d'Annecy. Sa carrière dans les festivals s'est poursuivie à Locarno et au BFI de Londres. «Sauvages» a été nominé deux fois au Prix du film européen et comptabilise à ce jour plus de 120'000 entrées en France.

Le Festival international du film de Rotterdam a présenté quinze films suisses en 2024 et la Berlinale sept. Le cinéma suisse a encore fait son show au Festival de Venise, de Toronto, de San Sebastian en Espagne, de Thessalonique en Grèce et de Tallinn en Estonie.