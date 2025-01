Demi Moore: «Je suis sous le choc»

Après 45 ans de carrière, Demi Moore a enfin été auréolée d'un Golden Globe grâce à son dernier film, The Substance. Un évènement marquant pour l'actrice américaine, qui croyait jusque récemment sa carrière bouclée.

Demi Moore a prononcé un discours puissant au moment de recevoir son premier Golden Globe le 5 janvier (25) à Los Angeles. Covermedia

Covermedia Covermedia

Demi Moore a prononcé un discours puissant au moment de recevoir son premier Golden Globe le 5 janvier (25) à Los Angeles.

L'actrice de 62 ans a révélé qu'elle se sentait au plus bas dans sa carrière avant de décrocher un rôle dans The Substance, film qui lui a valu hier le prix de la meilleure interprétation lors de la cérémonie de remise de prix.

La star de Ghost a devancé avec cette récompense ses collègues Amy Adams, Cynthia Erivo, Karla Sofía Gascón, Zendaya et Mikey Madison, nommées dans cette même catégorie. Depuis la scène de Beverly Hilton, où elle a prononcé son discours de remerciements, Demi Moore a insisté sur le fait qu'elle était « sous le choc» d'être enfin récompensée par un prix individuel pour son travail.

« Je ne m'attendais vraiment pas à cela», a-t-elle commencé. « Je suis sous le choc en ce moment. Je fais ce métier depuis longtemps, depuis plus de 45 ans, et c'est la première fois que je gagne quelque chose en tant qu'actrice.»

La comédienne avait pourtant été nommée pour un Golden Globe à deux reprises par le passé pour ses prestations dans Ghost (1991) et If These Walls Could Talk (1997).

« Je suis si émue et reconnaissante», a-t-elle poursuivi. « Il y a trente ans, un producteur m'a dit que j'étais une «actrice pop-corn». À l'époque, j'ai compris que ce n'était pas quelque chose que j'avais le droit d'avoir. Je pouvais faire des films qui avaient du succès, qui rapportaient beaucoup d'argent, mais je ne pouvais pas être reconnue. J'y ai cru et cela m'a marqué au fil du temps, au point que j'ai pensé, il y a quelques années, que c'était peut-être ça. Peut-être que j'étais complète, peut-être que j'avais fait ce que j'étais censée faire.»

Or, le film de Coralie Fargeat et son scénario « magique» ont relevé Demi Moore au moment où elle se sentait au plus bas dans sa carrière.

« L'univers m'a dit: «Ce n'est pas fini». Je suis très reconnaissante envers Coralie de m'avoir fait confiance pour jouer cette femme. Envers Margaret (Qualley) pour avoir été l'autre moitié de moi-même», a-t-elle ajouté, avant d'offrir au public une dernière leçon de sagesse. « Une femme m'a dit: «Sache que tu ne seras jamais assez. Mais tu peux connaître ta valeur si tu poses le bâton de mesure». C'est pourquoi, aujourd'hui, je célèbre cet événement comme un marqueur de ma plénitude et de l'amour qui m'anime. Pour le cadeau de faire quelque chose que j'aime et de me rappeler que j'ai ma place, merci beaucoup.»

Demi Moore n'était pas la seule à remporter un prix pour la première fois malgré une carrière riche au cinéma. Zoe Saldaña a gagné son tout premier Golden Globe, dans la catégorie meilleure actrice, pour son rôle dans Emilia Pérez. La star a alors remercié sa famille, son équipe et ses collègues également nommés – Selena Gomez, Ariana Grande, Felicity Jones, Margaret Qualley et Isabella Rossellini.

Elle a également fait l'éloge du réalisateur Jacques Audiard: « Merci beaucoup de m'avoir fait confiance pour jouer Rita, vous êtes une personne que j'admire beaucoup».