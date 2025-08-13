  1. Clients Privés
«Marty Supreme»: le trailer Le drame sportif avec Chalamet et Paltrow s'annonce «hot» !

Fabienne Kipfer

13.8.2025

L'actrice hollywoodienne Gwyneth Paltrow a alimenté la machine à rumeurs avec des déclarations sur des scènes érotiques en avant-première. blue News vous montre la première bande-annonce de «Marty Supreme».

MartySupreme: le trailer

MartySupreme: le trailer

Gwyneth Paltrow a alimenté la machine à rumeurs avec des déclarations sur des scènes érotiques en avant-première. blue News vous montre la première bande-annonce de «Marty Supreme».

13.08.2025

Fabienne Kipfer

13.08.2025, 18:16

13.08.2025, 18:17

Après le biopic de Bob Dylan «A Complete Unknown», Timothée Chalamet se consacre à nouveau dans le drame «Marty Supreme» à une histoire ayant un lien avec la réalité: la star de «Dune» y interprète un personnage vaguement inspiré de la légende américaine du tennis de table Marty Reisman.

Reisman, connu pour son style peu conventionnel, a remporté plusieurs titres nationaux et internationaux, dont deux championnats américains. Il a perfectionné le style traditionnel du hardbat, qui privilégie le contrôle et les effets à la force, et est considéré comme l'une des dernières grandes icônes de cette époque.

En tant qu'ambassadeur du sport, il a contribué de manière décisive à populariser le tennis de table aux États-Unis.

Il était célèbre pour son style extravagant de hardbat avec des effets puissants et une technique de coup droit et de revers prononcée - un jeu qui misait sur la tromperie et la précision.
Il était célèbre pour son style extravagant de hardbat avec des effets puissants et une technique de coup droit et de revers prononcée - un jeu qui misait sur la tromperie et la précision.
imago sportfotodienst

Chalamet et Paltrow renoncent à un coach d'intimité

Déjà pendant le tournage, «Marty Supreme» faisait la une des journaux, alimentés par les premières images de scènes publiées. Gwyneth Paltrow, qui incarne dans le film la liaison du joueur de tennis de table, a encore fait parler d'elle.

Dans un entretien avec «Vanity Fair,» l'actrice de 52 ans a parlé ouvertement des scènes érotiques et a révélé que ni elle ni sa co-vedette Timothée Chalamet n'avaient travaillé avec un coordinateur d'intimité sur le plateau.

L'actrice a également avoué ne pas avoir vu un seul film avec Chalamet avant le tournage. Elle a néanmoins compris à qui elle avait affaire. Elle ne tarit pas d'éloges sur leur collaboration: il est poli, bien élevé et prend son travail très au sérieux.

Pour l'ex-femme du chanteur de Coldplay Chris Martin, «Marty Supreme» marque un retour à Hollywood. L'actrice oscarisée (1999, pour «Shakespeare in Love») n'était plus passée devant la caméra depuis 2018 «Avengers : Endgame».

«Marty Supreme» devrait sortir dans les salles suisses en février 2026.

