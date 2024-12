Le dur retour à la réalité après Koh-Lanta: «J'ai vraiment été traumatisée»

Charlotte, la candidate belge de 28 ans, a eu du mal à retourner à une vie normale après avoir passé 40 jours sur une île aux Philippines. La finaliste malheureuse de «Koh-Lanta, La Tribu maudite» s'en est ouverte auprès de nos confrères de «Purepeople».

Pour Charlotte, retourner dans la vraie vie après l'émission n'a pas été une sinécure. Capture d'écran blue TV/ «Koh-Lanta» TF1

Rédaction blue News Valérie Passello

Survivre 40 jours sur une île coupée du reste du monde, gagner l'épreuve des poteaux, puis retourner en Belgique, dans la «vraie» vie. Voilà qui n'a pas été aisé pour Charlotte.

La jeune femme de 28 ans a perdu en finale contre Thibault. Mais le plus difficile pour elle a été de se déconnecter de l'aventure intense qu'elle venait de vivre, confie-t-elle à «Purepeople».

Pour Charlotte, le retour à la réalité s'est avéré «compliqué». Elle détaille: «Le plus dur, c’est de ne pas pouvoir en parler, d'être dans un monde complètement à part et que personne ne soit au courant, que l’on doive tout garder pour nous».

«J'avais l'impression qu'il y avait des caméras partout»

La jeune Belge ajoute que la transition a été rude: «Entre les poteaux et le retour, il n’y a pas beaucoup de temps. On est dans un avion, il y a du monde, du bruit, des interactions sociales alors que 24 heures plus tôt, on était sur un poteau dans une autre vie. C’était un choc super compliqué pour moi. J’avais l’impression d’être encore dans l’aventure».

L'après «Koh-Lanta», on n'y pense pas forcément en tant que spectateur, mais les participants peuvent en garder des séquelles longtemps. «Quand je suis rentrée en Belgique, j’avais l’impression qu’il y avait des caméras partout. J’ouvrais des portes, j’avais l’impression que j’allais devoir répondre à des interviews», poursuit Charlotte.

Et le retour à la technologie ne fait pas exception: «Toutes ces interactions, notamment sur le téléphone, ont été difficiles aussi: je ne savais plus écouter un message. Dans Koh-Lanta, l’air de rien, on est libéré de tout ça».

«J'ai fait une crise d'angoisse»

Et s'il y a eu des tricheries lors de certaines des précédentes émissions de «Koh-Lanta», les candidats, cette année, ont vraiment souffert de la faim.

Charlotte avoue à «Purepeople» qu'elle n'a fait que manger à son retour chez elle. «Je devais tout le temps avoir de la nourriture sur moi. A un moment donné, je n’en avais pas et j’ai fait une crise d’angoisse parce que j’avais peur d’avoir faim et de ne pas pouvoir manger. J’ai vraiment été traumatisée».

Un traumatisme qui a fini par s'estomper, en «deux ou trois mois», estime-t-elle.

Mais malgré la violence du retour après l'émission de survie, la jeune femme conserve une grande sagesse: «J’ai toujours les mêmes projets: me lever le matin en me demandant quel défi je vais relever aujourd’hui et toujours m’endormir le soir en me demandant si j’ai bien profité des 24 heures que la vie m’a offertes, parce qu’elles sont précieuses».