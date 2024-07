A trois semaines du début du Festival de Locarno, des films sont à voir sur la Piazza Picola à Lausanne. Giona Nazzaro, le directeur artistique du rendez-vous tessinois, a fait le déplacement dans la capitale vaudoise, l'occasion d'évoquer la prochaine édition.

Giona Nazzaro, le directeur artistique du festival du film de Locarno, a ouvert un open air d'une semaine à Lausanne mardi soir. ATS

ATS

Depuis trois ans, Giona Nazzaro vient à Lausanne lancer un open air sur l'esplanade du quartier des arts, Plateforme 10. Mardi soir, 425 personnes, selon un porte-parole, ont pu voir «The Old Oak», un film du cinéaste britannique Ken Loach.

«Voir ou revoir un film, ce n'est pas le luxe d'une minorité bourgeoise. C'est l'idée que la culture, la rencontre et le dialogue nous permettent d'éviter de faire la guerre», a dit le directeur artistique à Keystone-ATS.

Pas de blockbuster cette année

A Locarno, la menace d'une nouvelle grève à Hollywood, qui avait pesé l'an dernier sur le festival, semble s'éloigner. L'absence de blockbuster cette année sur la Piazza Grande n'a pas de lien, souligne-t-il. «Il sort moins de grands films américains, sur qui repose tout le poids de l'industrie, surtout pendant l'été.»

L'échec commercial du dernier film de George Miller «Furiosa» a créé la panique à Hollywood. Le prequel de «A Quiet Place» a ensuite bien marché. Suivi d'un nouvel échec, celui d' «Horizon"de Kevin Costner. La deuxième et la troisième partie vont du reste sortir directement en streaming.

«On partage des enthousiasmes»

L'édition 2024 est la première depuis l'arrivée de Maja Hoffmann à la présidence du festival. «On partage des enthousiasmes», a résumé Giona Nazzaro tout en soulignant qu'elle laisse la même autonomie à la direction artistique qu'auparavant.

«Quand j'ai essayé de convaincre le réalisateur britannique Ben Rivers de venir à Locarno, je l'ai tenue au courant de nos échanges. Elle a été ravie d'apprendre que le cinéaste chinois Wang Bing avait donné son feu vert. Sachant que j'avais envie de faire venir le réalisateur mexicain Alfonso Cuaron, elle lui en a parlé lors d'une rencontre à Londres.»

Locarno fait la part belle aux films suisses cette année, avec une quarantaine qui ont été retenus. «Der Spatz im Kamin» ("Le moineau dans la cheminée") du réalisateur bernois de 42 ans Ramon Zürcher concourt en compétition internationale pour un Léopard d'Or, avec seize autres cinéastes.

Quatre films suisses seront projetés sur la Piazza Grande, dont, hors sélection, les premières suisses de deux longs métrages romands dévoilés à Cannes en mai dernier, «Sauvages» de Claude Barras et «Le Procès du chien» de Laetitia Dosch.

Effervescence et résistance

Pour Giona Nazzaro, le cinéma suisse vit un moment d'effervescence particulier: «De nombreux films tournés en Suisse ont l'ambition d'être vus par un public international et y parviennent».

L'an dernier, le Festival de Locarno avait primé un film iranien «Critical Zone» du réalisateur Ali Ahmadzadeh. Autre film iranien découvert sur la Croisette, «Les Graines du figuier sauvage», de Mohammad Rasoulof, sera projeté cette année en plein air: «Dans le cinéma iranien, il y a évidemment une nécessité. Il donne à voir cette force de résistance quand la liberté manque».

Plusieurs premiers films de réalisatrices

Si on revient à la sélection officielle, la moitié des films retenus ont été réalisés par des femmes, dont quatre premières oeuvres, le résultat d'un choix volontariste. «Il y a un déséquilibre structurel, que l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel devrait affronter d'une façon non idéologique. Car ce n'est pas quelque chose qu'on peut ressoudre avec des conférences, avec des séminaires.»

En choisissant plusieurs premiers films de réalisatrices, il s'agit d'une déclaration de principe: «Elles ne devront pas faire un deuxième ou troisième film – souvent plus difficile à réaliser que le premier – pour être en compétition, car elles y sont déjà.» Et de citer les films lituanien «Toxic» et libanais «Green Line».

Pour clore cet entretien, Keystone-ATS a demandé au directeur artistique ce qui le réjouit particulièrement lors de cette prochaine édition: «De pouvoir proposer des films de la méga star indienne Shah Rukh Khan comme du cinéaste expérimental américain Stan Brakage (1933-2003). Il rêve que le public de l'un découvre les films du second et vice versa.

La venue de Shah Rukh Khan à Locarno mobilise d'ailleurs déjà ses nombreux fans, ce qui présage d'un casse-tête pour les organisateurs de la manifestation.

Le Festival du film de Locarno se déroule du 7 au 17 août.

bu, ats