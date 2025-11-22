  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Cinéma Le festival Jeune Public revient pour une 11e édition à Lausanne

ATS

22.11.2025 - 10:20

Le festival de cinéma Jeune Public revient de mercredi à dimanche prochain dans six salles indépendantes de Lausanne et Pully pour une 11e édition. Il propose une cinquantaine de films et d'oeuvres audiovisuelles sur cinq jours. Cette année, le thème est la durabilité des luttes et des solidarités. Quelque 6000 spectateurs sont attendus.

Les projections auront lieu dans six salles, au Bellevaux, au CityClub, au Cinématographe, au Capitole (photo), à l'EJMA et à Pyxis (archives).
Les projections auront lieu dans six salles, au Bellevaux, au CityClub, au Cinématographe, au Capitole (photo), à l'EJMA et à Pyxis (archives).
ATS

Keystone-SDA

22.11.2025, 10:20

22.11.2025, 10:26

Dans cette programmation 2025 figurent des courts et longs métrages en compétition internationale, dont treize premières suisses et cinq premières romandes, indiquent les organisateurs dans un communiqué. Les projections auront lieu au Bellevaux, au CityClub, au Cinématographe, au Capitole, à l'EJMA et à Pyxis.

Le jeune public pourra découvrir autant de films d'animation que de fictions en passant par des documentaires et des oeuvres plus expérimentales. Traitant de thématiques écologiques, sociales et politiques, la manifestation cherche à encourager le débat et provoquer des réflexions.

Carte blanche palestinienne

La cérémonie d'ouverture sera marquée par la première romande de «Mary Anning, chasseuse de fossiles» de Marcel Barelli (Suisse, Belgique, 2025). Ce film d'animation retrace l'histoire fascinante de Mary, 12 ans, adolescente déterminée qui, à force de ténacité, deviendra la première paléontologue de l'ère moderne.

Le festival propose cette année une carte blanche au Festival Palestine Filmer C'est Exister avec «J'aimerais voir la mer». Ce programme de six courts-métrages palestiniens (2006–2024) explore le rapport à la mer, inaccessible pour les Palestiniens de Cisjordanie et de Jérusalem.

Des projections réservées aux écoles sont également au programme. Pas moins de 40 séances sont prévues pour quelque 3000 élèves déjà inscrits. Une trentaine d'ateliers scolaires seront en outre proposés.

Les plus lus

Trump «craque une allumette dans un pays imbibé d'essence politique»
Spiridon II introuvable : le cargo aux 3'000 bovins a disparu des radars
Lausanne: petite victoire pour le policier qui avait créé un groupe WhatsApp raciste
Kiev et ses alliés cherchent à resserrer les rangs face au plan Trump
«On a dû être amies dans une autre vie!»
Tanguy Nef parfaitement placé dans un premier acte serré
«Dossier 137»: accident ou bavure? La police des polices enquête.

«Dossier 137»: accident ou bavure? La police des polices enquête.

«Dossier 137» sort le 19 novembre au cinéma. Monté comme un thriller, il nous plonge dans une passionnante enquête de l'IGPN, la police des polices. Rencontre avec le réalisateur, Dominik Moll.

17.11.2025

«Benoît Poelvoorde est l'une de mes plus belles rencontres dans ce métier»

«Benoît Poelvoorde est l'une de mes plus belles rencontres dans ce métier»

Signée du réalisateur et acteur Pascal Elbé, «La bonne étoile» nous ramène en 1940, au coeur de l'Occupation de la France par les Allemands. Avec un Benoît Poelvoorde que l'on adore détester et que l'on finira par adorer tout court. Rencontre avec Pascal Elbé.

11.11.2025

Jérôme Commandeur: «Je le conseille à tout le monde: faites-le!»

Jérôme Commandeur: «Je le conseille à tout le monde: faites-le!»

Jérôme Commandeur réalise son troisième long-métrage avec «T'as pas changé», l'histoire de retrouvailles de copains de lycée 30 ans après la fin de leurs études. Une comédie drôle et sensible, servie par un casting quatre étoiles: François Damiens, Laurent Lafitte, Vanessa paradis et Jérôme Commandeur. Rencontre.

04.11.2025

«Fitting in» au cinéma: inclusive, l'uni en Afrique du Sud? – «J'ai grandi dans une bulle»

«Fitting in» au cinéma: inclusive, l'uni en Afrique du Sud? – «J'ai grandi dans une bulle»

Le documentaire «Fitting in» (trad. "S'intégrer") nous emmène au coeur de l'université de Stellenbosch en Afrique du Sud, où étudiants blancs et noirs tentent bon gré mal gré de vivre en communauté, alors que l'apartheid n'est pas encore oublié. Rencontre avec la réalisatrice Fabienne Steiner.

22.09.2025

«Regarde» sort au ciné: Dany Boon et Audrey Fleurot en interview

«Regarde» sort au ciné: Dany Boon et Audrey Fleurot en interview

Le film «Regarde», avec Dany Boon, Audrey Fleurot et Ewan Bourdelles sort en salles ce 17 septembre. Signée Emmanuel Poulain-Arnaud, cette comédie autour des liens familiaux est aussi drôle que touchante. Rencontre avec l'équipe du film.

16.09.2025

«Dossier 137»: accident ou bavure? La police des polices enquête.

«Dossier 137»: accident ou bavure? La police des polices enquête.

«Benoît Poelvoorde est l'une de mes plus belles rencontres dans ce métier»

«Benoît Poelvoorde est l'une de mes plus belles rencontres dans ce métier»

Jérôme Commandeur: «Je le conseille à tout le monde: faites-le!»

Jérôme Commandeur: «Je le conseille à tout le monde: faites-le!»

«Fitting in» au cinéma: inclusive, l'uni en Afrique du Sud? – «J'ai grandi dans une bulle»

«Fitting in» au cinéma: inclusive, l'uni en Afrique du Sud? – «J'ai grandi dans une bulle»

«Regarde» sort au ciné: Dany Boon et Audrey Fleurot en interview

«Regarde» sort au ciné: Dany Boon et Audrey Fleurot en interview

Plus de vidéos