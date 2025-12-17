Le fils de Rob Reiner inculpé pour l'assassinat de ses parents

Le fils du cinéaste américain Rob Reiner a été inculpé pour l'assassinat de ses parents retrouvés morts dimanche dans leur luxueux domicile de Los Angeles, a annoncé mardi le procureur de la ville, Nathan Hochman. Il a comparu mercredi pour une très brève audience.

Nick Reiner (à d.), 32 ans, qui a des antécédents d'addictions remontant à l'adolescence, risque la peine de mort s'il est reconnu coupable. (Archives 2010) IMAGO/ZUMA Press Wire

Keystone-SDA ATS

Nick Reiner, 32 ans, qui a des antécédents d'addictions remontant à l'adolescence, risque la peine de mort s'il est reconnu coupable, a souligné M. Hochman, précisant dans un communiqué avoir procédé à l'inculpation mardi.

Celle-ci porte sur «deux chefs de meurtre au premier degré», la plus haute qualification, équivalant à celle d'assassinat (meurtre avec préméditation), avait-il détaillé plus tôt.

Le fait que les meurtres sont «multiples» pèse comme une circonstance aggravante, selon le magistrat.

«Il fait également l'objet d'une accusation particulière pour avoir personnellement utilisé une arme dangereuse et mortelle, à savoir un couteau. Ces chefs sont passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle ou de la peine de mort», a-t-il poursuivi. «Nick Reiner est détenu sans caution».

Rob Reiner a été découvert mort dimanche au côté de son épouse, la photographe Michele Singer, dans leur maison de Brentwood, un quartier huppé de la métropole californienne.

Bientôt inculpé

Leur fils a été interpellé dans la soirée de dimanche. Il devrait être inculpé dès qu'il sera en état de comparaître pour ce double meurtre, dont le mobile reste à ce stade inconnu. M. Reiner a comparu pour la première fois mercredi devant un tribunal de Los Angeles pour une très brève audience.

Son avocat a déclaré à la presse que l'affaire devait être traitée avec «retenue et dignité», évoquant une «tragédie dévastatrice qui a frappé la famille Reiner». «Il y a des questions très, très complexes et sérieuses dans cette affaire. Elles doivent être traitées de manière approfondie», a-t-il ajouté.

«Chaque détenu doit obtenir une autorisation médicale avant de pouvoir être transféré», a expliqué à la presse son avocat, Alan Jackson. «Les services du shérif évalueront la situation au jour le jour».

Selon les médias américain, Rob Reiner, 78 ans, et son épouse de 68 ans ont été poignardés.

Nombreuses cures

Nick Reiner avait perturbé une fête de fin d'année où il était invité avec ses parents la veille des meurtres, a rapporté NBC News. Il est tombé dans l'addiction dès son adolescence, selon la presse américaine, qui fait le récit de cures de désintoxication à répétition et même d'un moment passé à vivre à la rue.

C'est en s'inspirant de sa propre expérience qu'il avait coécrit un film réalisé par son père, «Being Charlie» (2015), qui raconte le difficile rétablissement d'un fils de célébrités ravagé par les drogues.

Cinéaste éclectique et citoyen résolument engagé, Rob Reiner a eu une longue carrière à Hollywood, comme acteur et réalisateur.

De la comédie romantique – «Quand Harry rencontre Sally» – au thriller terrifiant – «Misery», adapté d'un roman de Stephen King – en passant par le récit initiatique – «Stand by me» qui a révélé River Phoenix -, Rob Reiner a essayé tous les genres, souvent avec succès.

Militant de gauche

En marge de ses activités à Hollywood, Rob Reiner était un militant de gauche, proche des démocrates. Il défendait le droit au mariage pour tous et restait un critique virulent du gouvernement de Donald Trump.

Lundi, le président américain a attribué le meurtre du cinéaste à son anti-trumpisme «enragé», un message virulent qui a outré jusque dans le camp conservateur.